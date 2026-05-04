Украински дрон удари сграда в Москва, съобщи московският кмет

Асен Георгиев
Сградата в руската столица "Москва" на улица "Мосфилмовска", която бе ударена от украински дрон днес. Снимка: АП
Москва,  
04.05.2026 07:18
 (БТА)
Украински дрон удари жилищна сграда близо до центъра на руската столица Москва тази сутрин, съобщи в приложението Телеграм кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ДПА и Ройтерс.

Няма пострадали при удара, нанесен само няколко дни преди военния парад по повод Деня на победата. Поразената сграда е в западен район на столицата, където се намират и няколко посолства.

Два украински дрона са били свалени от противовъздушната отбрана, добави Собянин.

Министерството на отбраната на Русия заяви в края на миналия месец, че тазгодишният парад по случай Деня на победата на 9 май ще се състои без танкове и ракети поради опасения от възможни украински атаки с дронове. На тази дата Русия отбелязва годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

Макар Русия често да съобщава за украински атаки с дронове в района на Москва, те обикновено са насочени към летища, военни съоръжения и предградия, отбелязва ДПА. Официални данни показват, че гражданската инфраструктура в столицата рядко понася щети, а повечето дронове са прехващани.

Украйна се бори срещу руската инвазия вече пета година. Русия редовно нанася удари с дронове и ракети по тиловите райони на Украйна, като причинява смъртта на мирни жители и нанася щети на домове и жизненоважна инфраструктура, посочва ДПА.

Вчера властите на руската Белгородска област съобщиха, че най-малко двама души са загинали в район в близост до границата след украински удар с дрон.  Жена е била откарана в болница с наранявания, съобщи в Телеграм губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Жертвите са от тричленно семейство, чийто автомобил е бил ударен от украински дрон в село Нечаевка, на по-малко от осем километра от руско-украинската граница.

/ИТ/

03.05.2026 17:35

МААЕ заяви, че дрон е ударил външен обект на Запорожката АЕЦ в Украйна; Русия твърди, че Украйна е отговорна

Назначеното от Русия ръководство на окупираната Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна е информирало МААЕ, че дрон е ударил прилежаща външна лаборатория за контрол на радиационните равнища, предаде Ройтерс.
02.05.2026 21:39

Украйна обяви, че е неутрализирала 220 от 227-те дрона, изпратени от Русия днес; Москва съобщи за близо 150 свалени украински дрона

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 220 от 227-те дрона, изпратени от Русия между 8 до 19 ч. днес, обявиха Военновъздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ.
02.05.2026 14:37

През последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, близо 1100 управляеми бомби и три ракети, заяви Зеленски

През последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарати, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Володимир Зеленски.
30.04.2026 14:47

Украйна заяви, че нейни дронове са поразили една от най-големите руски петролни рафинерии

Украински дронове поразиха петролната рафинерия "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" край руския град Перм, който се намира на повече от 1500 км от украинско-руската граница, предаде Укринформ.
27.04.2026 02:16

Шестнайсет души загинаха при удари в Украйна и Русия на годишнината от аварията в Чернобил

Удари в Украйна, в окупирана от Русия територия и в самата Русия през последното денонощие убиха най-малко 16 души. Това съобщиха властите на двете страни вчера, когато 40-ата годишнина от ядрената катастрофа в Чернобил предизвика нови

