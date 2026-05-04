Япония и Австралия обсъждат доставките на енергия и суровини
Японската премиерка Санае Такаичи се срещна със своя австралийски колега Антъни Албанезе за разговори, на които водеща се очаква да бъде темата за енергийните доставки, силно засегнати от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.
Енергетиката, стратегическите минерали и отбраната са на дневен ред на срещата между двамата лидери. Очаква се те да дадат по-късно днес изявление за медиите.
Австралия е основен доставчик на въглища и втечнен природен газ за Япония, която от своя страна осигурява около 7% от нуждите на Австралия от дизелово гориво.
"Газът заема централно място във всичките ни разговори, тъй като е основният стълб на общата енергийна сигурност между нашите страни", заяви министърката на външните работи Пени Уонг пред медиите в Канбера преди преговорите.
"Нашите партньори в износа винаги са ни давали да разберем, че очакват от нас надеждност", добави тя.
Ормузкият проток, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ, е до голяма степен блокиран от началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.
Японското правителство добави, че се стреми да гарантира стабилни доставки на стратегически минерали, които са незаменими за производството на полупроводници, батерии за електромобили и оръжейни системи.
Австралия редовно изтъква запасите си от критични минерали, за да намали влиянието на Китай върху световните доставки на редки земни елементи. "Искаме да се уверим, че сме устойчиви в епоха, белязана от многобройни икономически и глобални сътресения", подчерта Уонг.
"Стратегическите минерали са незаменими за нашата икономика".
Австралия и Япония засилиха през последните години връзките си в областта на отбраната, като миналата година сключиха споразумение на стойност 10 милиарда австралийски долара (6,14 милиарда евро), предвиждащо Япония да достави стелт военни кораби от клас "Могами" за австралийския флот.
