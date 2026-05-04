Германски пожарникари са принудени оставят горски пожар да бушува в природен резерват

Пожарникарите в Германия са принудени да стоят и да гледат как пламъците се разпространяват бързо в район южно от Берлин, след като бивш военен полигон, пълен с опасни стари боеприпаси,беше обхванат от пламъци през уикенда след необичайно суха пролет, предаде ДПА.

Районът в момента е природен резерват, дом на редки животински видове. Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища – близо до град Ютербог в провинция Бранденбург, съобщиха снощи общинските власти.

Тъй като старите боеприпаси в земята правят директната намеса твърде опасна, пожарната поддържа дистанция и оставя огъня да продължи да гори, обясниха служители на службата за спешни случаи.

Пожарната служба заяви, че очаква ветровете да разпространят още повече пламъците в района, преди да успеят да ги овладеят.

Пожарът избухна в петък, като първоначално засегна 2,5 хектара, а оттогава облаци дим са видими в целия регион. Служителите на спешните служби казват, че жителите на околните села понастоящем не са в опасност.

"Необичайно е да има такъв горски пожар толкова рано през годината", обясни лесовъдката Андже Вурц от местна фондация за дивата природа.

Метеоролози и лесовъди съобщават за ранни горски пожари в цяла Германия поради необичайно сухата почва, дължаща се на оскъдните валежи през първата половина на годината.