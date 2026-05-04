САЩ определиха Тайван като "надежден и способен" партньор

Тайван е "надежден и способен" партньор на САЩ, а глобалните връзки на Тайпе, включително с Есватини, носят значителни ползи, заяви Държавният департамент на САЩ във връзка с посещението на президента Уилям Лай в южноафриканското кралство, предаде Ройтерс.

Лай пристигна в събота в африканската страна, някога известна като Свазиленд, на изненадващо посещение, след като правителството му обвини Китай, че е оказал натиск за отмяната на пътуване, планирано за миналия месец. Според тайванските власти Пекин е накарал три държави от Индийския океан да откажат разрешение за прелитане на самолета на тайванския президент.

Китай смята демократично управлявания Тайван за част от своята територия, която няма право на дипломатически отношения с други страни – позиция, която правителството на Тайван категорично оспорва. Пекин иска от всички страни да прекратят всякакви контакти с острова.

"Тайван е надежден и способен партньор на САЩ и много други страни, а отношенията му по целия свят носят значителни ползи за гражданите на тези държави, включително Есватини", заяви говорител на Държавния департамент.

Всеки демократично избран президент на Тайван е предприемал пътувания в чужбина, за да посети дипломатическите партньори на Тайван, добави говорителят.

"Това пътуване е рутинно и не трябва да се политизира."

Есватини, с население около 1,3 милиона души, е една от едва 12 държави, поддържащи официални дипломатически отношения с Тайван, и единствената в Африка.

Китай осъди посещението на Лай, което той осъществи с правителствен самолет на Есватини, като заяви, че той е "като плъх, претичващ през улицата".

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, което постоянно предизвиква гнева на Пекин. Тайван е "най-големият рисков фактор" за китайско-американските отношения, заяви в четвъртък китайският външен министър Ван И пред американския държавен секретар Марко Рубио, преди срещата на върха между китайските и американските лидери в Пекин по-късно този месец.