Шведската брегова охрана задържа в Балтийско море танкер, предполагаемо плаващ под фалшив флаг

Шведската брегова охрана съобщи днес, че е задържала в Балтийско море танкер, за който се смята, че е част от „сенчестия флот“ на Русия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредното подобно действие, извършено през последните месеци от властите на кралството.

Шведската брегова охрана заяви, че тя и полицията са се качили на борда на кораба „Джин Хуей“ под сирийски флаг в шведски териториални води южно от Трелеборг и са започнали предварително разследване.

„Бреговата охрана подозира, че корабът плава под фалшив флаг, предвид редица нередности относно статута му и следователно не отговаря на изискванията за плаване, както е посочено в международните разпоредби и споразумения“, се казва в съобщението.

Бреговата охрана заяви, че корабът, чиято дестинация е неясна и се смята, че не превозва товар, фигурира в няколко санкционни списъка, включително на Европейския съюз и Великобритания.

Шведският министър за гражданската защита Карл-Оскар Болин заяви в социалната мрежа „Екс“, че се подозира, че съдът е част от руския „сенчест флот“.

Европейските държави засилиха мерките за разбиване на флота танкери, използвани от Москва за финансиране на четиригодишната ѝ война срещу Украйна. Русия осъжда подобни действия като враждебни.

От началото на годината Швеция е спряла пет кораба по подозрение за различни престъпления, включително разливи на нефт и плаване под фалшив флаг, като е започнала наказателни производства срещу някои членове на екипажа.