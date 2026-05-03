Шведската брегова охрана задържа в Балтийско море танкер, предполагаемо плаващ под фалшив флаг

Виктор Турмаков
Моторница на шведската брегова охрана на път да инспектира кораб. Март 2026 г. Снимка: Johan Nilsson/TT via AP
Стокхолм,  
03.05.2026 18:58
 (БТА)

Шведската брегова охрана съобщи днес, че е задържала в Балтийско море танкер, за който се смята, че е част от „сенчестия флот“ на Русия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредното подобно действие, извършено през последните месеци от властите на кралството.

Шведската брегова охрана заяви, че тя и полицията са се качили на борда на кораба „Джин Хуей“ под сирийски флаг в шведски териториални води южно от Трелеборг и са започнали предварително разследване.

„Бреговата охрана подозира, че корабът плава под фалшив флаг, предвид редица нередности относно статута му и следователно не отговаря на изискванията за плаване, както е посочено в международните разпоредби и споразумения“, се казва в съобщението.

Бреговата охрана заяви, че корабът, чиято дестинация е неясна и се смята, че не превозва товар, фигурира в няколко санкционни списъка, включително на Европейския съюз и Великобритания.

Шведският министър за гражданската защита Карл-Оскар Болин заяви в социалната мрежа „Екс“, че се подозира, че съдът е част от руския „сенчест флот“.

 Европейските държави засилиха мерките за разбиване на флота танкери, използвани от Москва за финансиране на четиригодишната ѝ война срещу Украйна. Русия осъжда подобни действия като враждебни.

От началото на годината Швеция е спряла пет кораба по подозрение за различни престъпления, включително разливи на нефт и плаване под фалшив флаг, като е започнала наказателни производства срещу някои членове на екипажа.

/НС/

03.05.2026 10:07

Украйна е поразила два танкера от "сенчестия флот" в близост до руското пристанище в Новоросийск, заяви Зеленски

Украинските сили атакуваха два танкера от "сенчестия флот" във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на президента на Украйна Володимир Зеленски. 
23.04.2026 17:28

Новите санкции срещу Русия ще засегнат приходите на Москва от продажбата на енергия и руската военна промишленост

ЕС одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, които включват мерки срещу продажбата на енергия, военнопромишления комплекс, търговията и финансовите услуги.
16.04.2026 10:39

Заловен от Франция петролен танкер, свързван с Русия, напусна френските териториални води след плащането на глоба

Петролен танкер, който френските военноморски сили завзеха миналия месец, напусна френските териториални води, след като собственикът на кораба заплати глоба, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позовават на френските власти. Плаващият под флага на

03.05.2026

