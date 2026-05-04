Мрачна равносметка в Мексико: над 133 хиляди души са в неизвестност

Николай Станоев, БТА
Убийствата на хора по улиците са ежедневие на много места в Мексико. Снимка: АП/Ivan Sanchez
София,  
04.05.2026 07:07
 (БТА)

Латинска Америка е сред регионите, които са на първите места по равнища на престъпност, включително по брой убийства. На една държава от този регион се носи особено печална слава в това отношение и това е Мексико.

Една статистика е повече от показателна: повече от 133 хиляди души са в неизвестност в тази страна, отбелязва в. "Ню Йорк таймс" и дефинира това като "мрачна равносметка". Почти всички от тези хора са изчезнали през последните две десетилетия, като мнозина от тях са попаднали в пипалата на организираната престъпност или свързани с нея представители на властите.

Страховитите числа обаче не са изненада. Втората по брой на население държава в Латинска Америка, с над 130 милиона жители, отдавна е известна със свързаната с наркокартелите престъпност, която всяка година отнема живота на десетки хиляди души - повече от редица военни конфликти.

"Ню Йорк таймс" разказва как доброволци са открили миналата година в ранчо в западния мексикански щат Халиско овъглените останки на много хора. След като властите отричали, екипът се върнал на място и намерил през април септична яма, пълна с човешки зъби и кости.

Мексиканското правителство твърдяло, че ранчото просто е било тренировъчен лагер за новобранци, вербувани от наркокартела "Халиско - Ново поколение" - най-могъщата престъпна организация в страната. За мнозина наблюдатели обаче мястото всъщност е лагер за масово изтребление, посочва "Ню Йорк таймс".

Подобна зловеща находка вече бе направена в западния мексиканския щат и преди няколко години. Оказа се, че 45 чувала, открити в Халиско на 1 юни 2023 г., съдържат тленни останки на 10 изчезнали служители на кол център, предаде Ройтерс. Кол центърът, ръководен на практика от наркокартел, се е занимавал включително с имотни измами, подлъгвайки клиенти в Съединените щати, посочва Асошиейтед прес.

Франс прес отбелязва, че това е поредният случай, разтърсил Мексико и напомнил за сериозните проблеми с престъпността, които изпитва страната. Такива новини са ежедневие в страната, допълва АФП.

Кризата с изчезналите хора е надвиснала като дамоклев меч над мексиканското правителство на президентката Клаудия Шейнбаум, която нееднократно обеща да търси истината и справедливостта, докато не бъдат открити всички изчезнали хора , коментира "Ню Йорк таймс".

Избрана през юни 2024 г. и встъпила в длъжност през октомври същата година, Шейнбаум е подложена на все по-силен натиск да постигне по-голям напредък в това отношение.

"Това, което искаме, е да намерим изчезналите" хора, каза пред репортери през март първата жена президент на Мексико. Тя увери, че укрепва държавните институции, "за да предотвратяват и да отговарят по-добре на тази трагична престъпност".

И макар официалната статистика да показва, че убийствата в Мексико са намалели с цели 41% след встъпването на Шейнбаум в длъжност, в същото време броят на изчезналите хора се е увеличил над два пъти от 2016 г., като не спира да нараства, посочва "Ню Йорк таймс".

Някои анализатори наистина виждат напредък. Проблемът е, че изходната точка е много ниско.

Близо 400 хиляди души са били убити в Мексико от започването през декември на 2006 г. на предизвикалата полемика военна операция на властите срещу наркокартелите. Повечето от убийствата и отвличанията на хора са извършени от престъпни организации.

Тази плашеща статистика напомня колко сериозно предизвикателство пред Мексико продължава да е престъпността. А по всичко изглежда, че лесни и бързи решения няма. 

/ГГ/

Свързани новини

02.05.2026 23:35

Губернаторът на мексиканския щат Синалоа заяви, че ще се оттегли от поста си, дни след като САЩ го обвиниха във връзки с наркокартел

Губернаторът на мексиканския щат Синалоа Рубен Роча заяви, че ще подаде оставка, дни след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е повдигнало обвинения срещу него и други сегашни и бивши представители на мексиканските власти заради предполагаеми връзки с наркокартела "Синалоа", предаде Ройтерс.
20.03.2026 03:01

Най-малко 11 убити при акция срещу наркокартел в Северно Мексико

Най-малко 11 заподозрени за извършване на престъпления бяха ликвидиране в Северно Мексико в рамките на операция по сигурността, насочена срещу фракцията „Лос Майос“ на влиятелния в страната картел „Синалоа“,  предаде Ройтерс, позовавайки се на ВМС
06.01.2026 16:13

След Венецуела, кои страни може да са на мерника на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди военна операция, при която неговият венецуелски колега Николас Мадуро бе пленен в събота и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително за наркотрафик. Зрелищните кадри предизвикаха разнопосочни, но бурни реакции в целия свят.
16.12.2025 11:17

"Цунамито" от наркотици към САЩ и Европа нараства

Обемът на кокаин, конфискуван в западноевропейските пристанища, е намалял значително през последните две години, след десетилетие на постоянно увеличение. От 2023 до 2024 г. Ротердам отчита намаление с приблизително 40% на конфискувания
06.12.2025 10:38

Бивш агент на ДЕА обвинен в предполагаема сделка за пране на милиони долари за мексикански наркокартел

Бивш високопоставен агент на Американската агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA) и негов съучастник са обвинени в заговор за пране на милиони долари и придобиване на оръжия и експлозиви от военен клас за мексикански наркокартел, според обвинителния акт.
10.11.2025 13:49

Борбата срещу наркотрафика в Еквадор става жертва на собствения си успех

Еквадор - доскоро сравнително спокойна страна, известна с производството на банани - се превърна през последните години в транзитна точка за по-голямата част от пласирания по света кокаин. Властите, водени от президента Даниел Нобоа, предприеха срещу наркотрафикантите драстични мерки, които постигнаха известни успехи. В някои отношения обаче тази борба стана жертва на собствения си успех: разбиването на големите големите банди потопи престъпния свят в хаос, който на свой ред подхрани тази кървавата баня, свързана с дрогата.
03.09.2025 21:47

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна днес с президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, която изрази опасения, че Вашингтон подкопава мексиканския суверенитет - ден, след като американският президент Доналд Тръмп драматично засили военната роля на неговата администрация в Карибите, по думите му, със смъртоносен удар по венецуелски наркокартел, предаде Асошиейтед прес.
03.02.2025 15:24

САЩ обвиняват Китай за епидемията от смъртни случаи от фентанил. Но може ли да бъде решен проблемът с наказателни мита?

САЩ обвиняват Китай, че допринася за епидемията от смъртни случаи от фентанил на тяхна територия. По данни на американските власти над 70 хиляди души са починали от свръхдоза през 2023 г., което прави проблема изключително сериозен. В същото време тези обвинения се вписват в рамката на геополитическото противопоставяне между двете най-големи световни сили.
12.11.2024 14:20

Южният Пасифик се превръща във важен транзитен регион за наркотрафика

През последните години обаче Южният Пасифик все повече се превръща в арена на геополитическа надпревара за влияние между двете големи суперсили - САЩ и Китай. Това съвсем не е случайно: отдалеченият регион, намиращ се на хиляди километри както от Вашингтон, така и от Пекин, има стратегическо местоположение, водите му потенциално са богати на природни ресурси, а и логиката на своеобразното американско-китайско съперничество в областта на политиката и икономиката просто няма как да подмине никое кътче от планетата.
17.10.2024 01:40

Бивш мексикански министър по сигурността е осъден на над 38 г. затвор в САЩ за подкупи от наркокартел

Човекът, който някога беше обявен за архитект на войната на Мексико срещу наркокартелите, беше осъден вчера на повече от 38 години затвор в САЩ за получаване на огромни подкупи, за да оказва помощ на наркотрафикантите, предаде Асошиейтед прес.
30.07.2024 15:09

Съоснователят на наркокартела "Синалоа“ Ел Майо беше арестуван в САЩ със съдействието на сина на друга легенда - Ел Чапо

Известният като Ел Майо Исмаел Самбада, дългогодишен бос на мексиканския наркокартел „Синаола“, и Хоакин Гусман Лопес, син на друг прочут наркобос, са били арестувани в американския щат Тексас в четвъртък, предадоха световните агенции, като се позова на изявление на Министерството на правосъдието на САЩ. Двамата са били заловени в операция в граничния град Ел Пасо, в която не са участвали мексиканските власти, уточнява АП.
03.02.2024 10:41

Ще зададе ли нова тенденция в латиноамериканската политика очакваната победа на Наиб Букеле на президентските избори утре в Салвадор

В Салвадор утре предстоят президентски и парламентарни избори. И докато победата на президента Наиб Букеле не буди никакво съмнение, големият въпрос е дали очакваното преизбиране на човека, който сам се нарича "най-готиния диктатор в света", ще зададе нова авторитарна политическа тенденция в Латинска Америка - един регион, уморен от насилието и загубил доверие в демократичните принципи.
16.02.2023 05:41

Мексико разби най-голямата досега лаборатория за синтетични наркотици

Мексикански войници иззеха повече от половин милион хапчета фентанил при операция срещу най-голямата лаборатория за синтетична дрога, откривана досега, предаде Асошиейтед прес, като се позовава на съобщение на въоръжените сили.

