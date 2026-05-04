Мрачна равносметка в Мексико: над 133 хиляди души са в неизвестност

Латинска Америка е сред регионите, които са на първите места по равнища на престъпност, включително по брой убийства. На една държава от този регион се носи особено печална слава в това отношение и това е Мексико.

Една статистика е повече от показателна: повече от 133 хиляди души са в неизвестност в тази страна, отбелязва в. "Ню Йорк таймс" и дефинира това като "мрачна равносметка". Почти всички от тези хора са изчезнали през последните две десетилетия, като мнозина от тях са попаднали в пипалата на организираната престъпност или свързани с нея представители на властите.

Страховитите числа обаче не са изненада. Втората по брой на население държава в Латинска Америка, с над 130 милиона жители, отдавна е известна със свързаната с наркокартелите престъпност, която всяка година отнема живота на десетки хиляди души - повече от редица военни конфликти.

"Ню Йорк таймс" разказва как доброволци са открили миналата година в ранчо в западния мексикански щат Халиско овъглените останки на много хора. След като властите отричали, екипът се върнал на място и намерил през април септична яма, пълна с човешки зъби и кости.

Мексиканското правителство твърдяло, че ранчото просто е било тренировъчен лагер за новобранци, вербувани от наркокартела "Халиско - Ново поколение" - най-могъщата престъпна организация в страната. За мнозина наблюдатели обаче мястото всъщност е лагер за масово изтребление, посочва "Ню Йорк таймс".

Подобна зловеща находка вече бе направена в западния мексиканския щат и преди няколко години. Оказа се, че 45 чувала, открити в Халиско на 1 юни 2023 г., съдържат тленни останки на 10 изчезнали служители на кол център, предаде Ройтерс. Кол центърът, ръководен на практика от наркокартел, се е занимавал включително с имотни измами, подлъгвайки клиенти в Съединените щати, посочва Асошиейтед прес.

Франс прес отбелязва, че това е поредният случай, разтърсил Мексико и напомнил за сериозните проблеми с престъпността, които изпитва страната. Такива новини са ежедневие в страната, допълва АФП.

Кризата с изчезналите хора е надвиснала като дамоклев меч над мексиканското правителство на президентката Клаудия Шейнбаум, която нееднократно обеща да търси истината и справедливостта, докато не бъдат открити всички изчезнали хора , коментира "Ню Йорк таймс".

Избрана през юни 2024 г. и встъпила в длъжност през октомври същата година, Шейнбаум е подложена на все по-силен натиск да постигне по-голям напредък в това отношение.

"Това, което искаме, е да намерим изчезналите" хора, каза пред репортери през март първата жена президент на Мексико. Тя увери, че укрепва държавните институции, "за да предотвратяват и да отговарят по-добре на тази трагична престъпност".

И макар официалната статистика да показва, че убийствата в Мексико са намалели с цели 41% след встъпването на Шейнбаум в длъжност, в същото време броят на изчезналите хора се е увеличил над два пъти от 2016 г., като не спира да нараства, посочва "Ню Йорк таймс".

Някои анализатори наистина виждат напредък. Проблемът е, че изходната точка е много ниско.

Близо 400 хиляди души са били убити в Мексико от започването през декември на 2006 г. на предизвикалата полемика военна операция на властите срещу наркокартелите. Повечето от убийствата и отвличанията на хора са извършени от престъпни организации.

Тази плашеща статистика напомня колко сериозно предизвикателство пред Мексико продължава да е престъпността. А по всичко изглежда, че лесни и бързи решения няма.