Армения и България подписаха декларация за стратегическо партньорство, съобщи АРМЕНПРЕС

Армения и България подписаха днес декларация за стратегическо партньорство. Това стана на среща в Ереван между премиера Никол Пашинян и президента на Република България Илияна Йотова, съобщи арменската държавна новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

По-рано днес президентът Йотова пристигна в арменската столица за участие в предстоящата утре среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПС).

Тя се срещна с Пашинян, съобщиха от пресслужбата на арменския премиер. Той приветства президента Йотова и водената от нея българска делегация за участие в 8-ата среща на върха на Европейската политическа общност.

Пашинян поздрави Йотова за нейното встъпване в длъжност като президент на Република България и ѝ пожела успех. Отношенията между двете страни са на високо ниво на политически диалог, отбеляза арменският премиер и добави, че това ще бъде формализирано днес чрез подписването на документ, установяващ стратегическия характер на двустранните отношения.

Пашинян подчерта, че отношенията между Армения и България имат значителен потенциал. Той също така изрази благодарност към България за подкрепата ѝ за Армения в рамките на Европейския съюз (ЕС).

Президентът Йотова благодари на арменската страна за топлото посрещане и за домакинството на срещата на върха на Европейската политическа общност. Срещата на върха на ЕПС постигна осезаеми резултати от създаването си, отчете тя.

Българският президент също така поздрави арменския министър-председател за предстоящата среща на върха ЕС-Армения. Освен това бяха обсъдени дневният ред за по-нататъшното развитие на отношенията между Армения и България и различни теми от регионално значение.

В края на срещата премиерът Никол Пашинян и президентът Илияна Йотова подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република Армения и Република България.