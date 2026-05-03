Четиринадесет убити при две атаки с дронове в Судан

Николай Станоев
Гъсти облаци черен дим се издигат в суданския пристанищен град на Червено море Порт Судан след удари, нанесени с дронове от паравоенните Сили за бърза подкрепа, 6 май 2025 г. Снимка: АП, архив
Хартум,  
03.05.2026 16:13
 (БТА)

Четиринадесет убити при две атаки с дронове в Судан, предаде Франс прес.

Гражданската война в тази държава в Североизточна Африка навлезе миналия месец в четвъртата си година без изгледи за скорошен край.

Судан, който е третата по площ страна на континента, става по оценки на ООН сцена на най-тежката хуманитарна катастрофа с вътрешно разселване на хора в света, отбелязва Франс прес.

При това и двете страни в конфликта - редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), все по-често прибягват до атаки с дронове.

Петима души били убити при подобно нападение в Омдурман - сателитен град на суданската столица Хартум, вчера сутринта, съобщиха активисти. Те уточниха, че мишена на атаката, извършена от СБП, е станал цивилен автомобил. Всички хора в колата са били убити.

Дрон поразил снощи къщата на командир на сили, свързани с редовната армия. Девет негови близки били убити, казаха пред АФП двама души от военните среди. Те обвиниха за нападението СБП.

 

 

 

/НС/

