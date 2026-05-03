Подробно търсене

Украйна удари руското пристанище Приморск и нанесе щети на петролна инфраструктура, обяви Зеленски

Владимир Сахатчиев
Украйна удари руското пристанище Приморск и нанесе щети на петролна инфраструктура, обяви Зеленски
Украйна удари руското пристанище Приморск и нанесе щети на петролна инфраструктура, обяви Зеленски
Руски петролен терминал в Новоросийск, 20 август 2015 г. (Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)
Киев,  
03.05.2026 15:26
 (БТА)
Етикети

Украинската армия нанесе успешен удар по руското пристанище Приморск и причини сериозни щети на тамошния нефтен терминал, обяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм той посочи, че украинските сили са поразили и ракетната корвета "Каракурт" (патрулен кораб от състава на руските военноморски сили) и още един петролен танкер от сенчестия флот на Русия. "Всеки подобен резултат отслабва още повече руския военен потенциал", отбеляза Зеленски. 

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че украински дронове са атакували пристанището в Приморск, при което е възникнал пожар, който впоследствие по думите му е бил потушен. Според губернатора руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ над 60 украински безпилотни апарата над Ленинградска област.

Приморск е важен център за петролния износ на Русия.

В публикацията си от по-рано днес Зеленски допълни, че Украйна е атакувала два танкера от руския сенчест флот и в пристанище Новоросийск на Черно море.

/НС/

Свързани новини

03.05.2026 13:09

Двама души загинаха, а петима бяха ранени при руска атака с дронове през нощта срещу Одеска област, съобщи областният управител

Двама души загинаха, а петима бяха ранени при среднощна руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщи в Телеграм ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. "Руснаците продължават да нанасят удари по гражданската и
03.05.2026 10:07

Украйна е поразила два танкера от "сенчестия флот" в близост до руското пристанище в Новоросийск, заяви Зеленски

Украинските сили атакуваха два танкера от "сенчестия флот" във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на президента на Украйна Володимир Зеленски. 
03.05.2026 09:43

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 249 от 268 дрона, които руските сили са използвали при атаки през изминалата нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 249 от общо 268 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атаки през изминалата нощ, предаде Укринформ, позовавайки на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.
03.05.2026 07:29

Шестима ранени при руски удари през изминалата нощ в Сумска област, съобщиха местните власти

Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което шестима души са били ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:27 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация