Израелски съд продължи с два дни срока на задържането в ареста на испански и бразилски активист от "Флотилията за Газа"

Израелски съд продължи с още два дни мярката за неотклонение "задържане под стража" на испански и бразилски активист от спряната от въоръжените сили на Израел "Флотилия за Газа", предаде Франс прес.

"Съдът продължи срока на задържането им с два дни", каза пред АФП Мириам Азем от израелската правозащитна организация "Адала". Тя добави, че израелските власти били поискали срокът на задържане на испанеца Саиф Абу Кешек и на бразилеца Тиаго Авила да бъде продължен с четири дни.

Испания междувременно отново поиска "незабавното освобождаване" на Кешек, съобщи още АФП.

Министерството на външните работи на подчерта, че активистът от палестински произход е "незаконно задържан" от израелските власти.

Той е бил придружаван на заседанието на съда в израелския град Ашкелон, северно от ивицата Газа, от испанския консул в Тел Авив.