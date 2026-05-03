Подробно търсене

Израелски съд продължи с два дни срока на задържането в ареста на испански и бразилски активист от "Флотилията за Газа"

Николай Станоев
Израелски съд продължи с два дни срока на задържането в ареста на испански и бразилски активист от "Флотилията за Газа"
Израелски съд продължи с два дни срока на задържането в ареста на испански и бразилски активист от "Флотилията за Газа"
Израелски съд продължи днес с два дни задържането на испанския гражданин Саиф Абу Кешек (вляво) и на бразилеца Тиаго Авила от "Флотилията за Газа". Снимка: Max Cavallari/"Грийнпийс" чрез АП
Ашкелон/Мадрид,  
03.05.2026 15:15
 (БТА)
Етикети

Израелски съд продължи с още два дни мярката за неотклонение "задържане под стража" на испански и бразилски активист от спряната от въоръжените сили на Израел "Флотилия за Газа", предаде Франс прес. 

"Съдът продължи срока на задържането им с два дни", каза пред АФП Мириам Азем от израелската правозащитна организация "Адала". Тя добави, че израелските власти били поискали  срокът на задържане на испанеца Саиф Абу Кешек и на бразилеца Тиаго Авила да бъде продължен с четири дни.

Испания междувременно отново поиска "незабавното освобождаване" на Кешек, съобщи още АФП.

Министерството на външните работи на подчерта, че активистът от палестински произход е "незаконно задържан" от израелските власти. 

Той е бил придружаван на заседанието на съда в израелския град Ашкелон, северно от ивицата Газа, от испанския консул в Тел Авив.

/ВС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

01.05.2026 23:19

С шествия и голям концерт в Рим италианците отбелязаха Международния ден на труда

С шествия из различни градове и голям многочасов концерт в Рим италианците отбелязаха Международния ден на труда, предаде АНСА. На концерта в Рим на площада пред базиликата "Сан Джовани ин Латерано" пяха Ариза, Ирама, Рикардо Кочанте, Серена
01.05.2026 14:04

Двадесет турски граждани от флотилията "Глобал Сумуд", която бе блокирана от израелските сили, се завръщат днес в Истанбул

Днес между 17 и 18 часа се очаква да пристигнат на международното летище Истанбул 20-те турски активисти от хуманитарната флотилия за Газа „Глобал Сумуд“, която бе задържана от израелските сили и не бе допусната да влезе в Газа, съобщи турската
01.05.2026 12:04

Задържаните от Израел активисти от "флотилията за Газа" пристигнаха на гръцкия остров Крит

Десетки активисти от "флотилията за Газа", задържани край Крит от израелските сили, слязоха днес на брега на малко пристанище в югоизточната част на гръцкия остров, съобщи от мястото журналист на АФП.
01.05.2026 05:00

САЩ осъдиха „подкрепящата „Хамас“ флотилия с помощ за Газа

САЩ осъдиха международна флотилия, опитваща се да достави помощи за ивицата Газа, наричайки я „подкрепяща „Хамас“ инициатива“, целяща да провали мирния план на президента Доналд Тръмп за Близкия изток, предаде ДПА. Десетки кораби, превозващи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:29 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация