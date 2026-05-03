Президентът Йотова пристигна в арменската столица Ереван за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Симеон Томов
Президентът Илияна Йотова е на посещение в арменската столица Ереван, където ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Тя бе посрещната от вицепремиера Тигран Хачатрян на летище Звартноц. (03.05.2026 г.). Снимка: Арменпрес (Armenpress)
Ереван ,  
03.05.2026 11:59
 (БТА)

Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС. 

Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летище Звартноц. 

Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа". 

Държавният глава ще се срещне днес с арменския президент Вахагн Хачатурян и министър-председателя Никол Пашинян. 

 

 

 

 

/ВС/

Свързани новини

02.05.2026 19:43

Междуправителственият форум на Европейската политическа общност се събира в Ереван, но без участието на германския канцлер

Следващата срещата на високо равнище на Европейската политическа общност, която, ще се състои в Армения в понеделник, ще бъде без участието на германския канцлер - нещо, което ще се случи за първи път, предаде ДПА.
02.05.2026 17:09

Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Президентът Илияна Йотова ще бъде на 3 и 4 май в арменската столица Ереван, където ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“. За първи път ще се включи като гост страна извън Европа – Канада, представена от министър-председателя Марк Карни.
01.05.2026 17:25

Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище 1876“ беше представена от Национално дружество „Традиция“

Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище 1876“ беше представена от Национално дружество „Традиция“ в Национален мемориален комплекс „Априлци“ в Панагюрище, по случай отбелязването на 150 години от избухването на Априлското въстание.
01.05.2026 08:47

Честваме права, воювани поколения наред, заяви президентът Илияна Йотова по случай Деня на труда

„Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание – не само в България, а и в световен план“. Това написа във фейсбук президентът Илияна Йотова по случай 1 май - Международния ден на труда.
30.04.2026 14:56

Новоизбраното Народно събрание започна работа, ще има шест парламентарни групи и председател от "Прогресивна България" - Михаела Доцова

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва. На първото тържествено заседание за председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“ (ПБ). Конституирани бяха шест парламентарни групи и избрани шестима заместник-председатели на Народното събрание. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ регистрираха две отделни парламентарни групи.

