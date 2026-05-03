Президентът Йотова пристигна в арменската столица Ереван за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

site.btaПрезидентът Йотова пристигна в арменската столица Ереван за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност
Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС.
Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летище Звартноц.
Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа".
Държавният глава ще се срещне днес с арменския президент Вахагн Хачатурян и министър-председателя Никол Пашинян.
/ВС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина