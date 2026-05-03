Повечето германци смятат, че управляващата коалиция няма да изкара до следващите избори, показва проучване

Над половината хора в Германия смятат, че сегашната управляваща коалиция между лево-и десноцентристите няма да изкара до изборите през 2029 г., сочи публикувано днес проучване, цитирано от ДПА.

Изследването, направено от института ИНСА за таблоида "Билд ам зонтаг", показва, че 58% от запитаните са на мнение, че коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц няма да изкара. Обратното мислят около 24%, а 18% не могат да преценят.

Около три четвърти от над 1000 респонденти заявяват, че са недоволни от работата на кабинета, а на противоположния полюс са 16%.

Изследването е направено сред 1004 души от цяла Германия на 29 и 30 април.

Според друго проучване на ИНСА крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) има преднина от четири процентни пункта пред десноцентристкия блок на Мерц.

Подкрепата за АзГ е 28%, а за консервативния блок на Мерц – съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварския Християнсоциален съюз (ХСС) – 24%.

При Германската социалдемократическа партия (ГСДП) няма промяна в сравнение с предното издание на изследването от миналата седмица (14%). При опозиционните Зелени се отчита покачване с един пункт до 13%, а подкрепата за Левите остава на устойчиви равнища от 11%.

Изследването е направено сред 1207 избиратели в периода между 27 и 30 април.

Федералното правителство, съставено от ХДС, ХСС и ГСДП встъпи в длъжност преди по-малко от година. Мерц се закле като канцлер на 6 май миналата година.