Подробно търсене

Повечето германци смятат, че управляващата коалиция няма да изкара до следващите избори, показва проучване

Владимир Сахатчиев
Повечето германци смятат, че управляващата коалиция няма да изкара до следващите избори, показва проучване
Повечето германци смятат, че управляващата коалиция няма да изкара до следващите избори, показва проучване
Заседание на германския кабинет в Канцлерството в Берлин, 11 февруари 2026 г. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Берлин,  
03.05.2026 10:48
 (БТА)

Над половината хора в Германия смятат, че сегашната управляваща коалиция между лево-и десноцентристите няма да изкара до изборите през 2029 г., сочи публикувано днес проучване, цитирано от ДПА.

Изследването, направено от института ИНСА за таблоида "Билд ам зонтаг", показва, че 58% от запитаните са на мнение, че коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц няма да изкара. Обратното мислят около 24%, а 18% не могат да преценят.

Около три четвърти от над 1000 респонденти заявяват, че са недоволни от работата на кабинета, а на противоположния полюс са 16%.

Изследването е направено сред 1004 души от цяла Германия на 29 и 30 април.

Според друго проучване на ИНСА крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) има преднина от четири процентни пункта пред десноцентристкия блок на Мерц.

Подкрепата за АзГ е 28%, а за консервативния блок на Мерц – съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварския Християнсоциален съюз (ХСС) – 24%.

При Германската социалдемократическа партия (ГСДП) няма промяна в сравнение с предното издание на изследването от миналата седмица (14%). При опозиционните Зелени се отчита покачване с един пункт до 13%, а подкрепата за Левите остава на устойчиви равнища от 11%.

Изследването е направено сред 1207 избиратели в периода между 27 и 30 април.

Федералното правителство, съставено от ХДС, ХСС и ГСДП встъпи в длъжност преди по-малко от година. Мерц се закле като канцлер на 6 май миналата година. 

 

 

/СТ/

Свързани новини

01.05.2026 17:45

Германия наистина няма нужда от съвети от Тръмп, заяви вицеканцлерът Клингбайл

Германският вицеканцлер Ларс Клингбайл разкритикува остро американския президент Доналд Тръмп за последните му нападки срещу канцлера Фридрих Мерц, свързани с войната в Иран, предаде ДПА.
22.04.2026 15:40

Правителството в Германия понижи прогнозата си за растеж, "Бундесбанк" отчете слаб старт на годината на фона на геополитически и вътрешни рискове

Германското Министерство на икономиката понижи наполовина прогнозата си за икономическия растеж през 2026 г. и ревизира нагоре очакванията за инфлацията на фона на поскъпващите енергийни ресурси вследствие на войната в Близкия изток, предаде
16.04.2026 18:06

Германия е готова да съдейства за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток след края на войната, заяви Мерц

Германия е готова да съдейства за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток след края на бойните действия в Близкия изток, стига да е упълномощена да направи това по силата на мандат от ООН или решение на германския парламент, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:09 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация