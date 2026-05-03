Британските авиокомпании ще обединяват полети, за да пестят гориво, каза Mинистерството на транспорта

Авиокомпаниите в Обединеното кралство ще могат да събират пътници от различни полети в по-малък брой самолети като част от плановете за пестене на авиационно гориво, съобщи британското Mинистерство на транспорта, цитирано от ДПА и Пи Ей Мидия.

Временната промяна в правилата ще позволи на авиопревозвачите да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същи ден.

Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали, на подобен полет, за да се намали количеството напразно изразходвано гориво при летене със самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясни министерството.

Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковия ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново.

Доставките на авиационно гориво от Близкия изток са нарушени след войната на САЩ и Израел с Иран заради фактическото затваряне на протока от Иран – критично важен международен корабоплавателен маршрут.

Министърката на транспорта Хайди Александър заяви: „Няма непосредствени проблеми с доставките, но се подготвяме още отсега, за да дадем на семействата дългосрочна сигурност и да избегнем ненужни затруднения на изходите за качване това лято.“

„Това законодателство ще даде на авиокомпаниите инструментите да коригират полетите своевременно, ако се наложи, което помага за защитата на пътниците и бизнеса“, добави тя.

Министърът на транспорта в сянка Ричард Холдън каза: „Семейства, които са резервирали лятната си почивка, може да се окажат с отменен полет и да бъдат натъпкани в друг самолет, в час, избран от авиокомпанията.“

„Честното послание е, че Великобритания е изложена на рискове за доставките на гориво, пред които една страна с истинска енергийна сигурност не би била изправена“, добави той.