Националният изборен съд на Перу поиска одит на изборните резултати

Националният изборен съд на Перу поиска „цялостен и изчерпателен ИТ одит“ на резултатите от президентските избори, произведени на 12 април, се казва в негово изявление, цитирано от Ройтерс.

Окончателните резултати от първия тур на изборите остават неясни, а преброяването все още не е завършило при обработени 97,5% от бюлетините. Все още не се е очертал ясен съперник на консервативната фаворитка Кейко Фухимори за балотажа през юни.

Националният изборен съд заяви, че е поискал независим одит „като конкретна и решителна стъпка за укрепване на прозрачността, почтеността и надеждността на изборните резултати“.

Левият конгресмен Роберто Санчес и ултраконсерваторът Рафаел Лопес Алиага остават с изравнени шансове за второто място, разделени от около 28 000 гласа, докато се преглеждат оспорени протоколи от над 1 милион бюлетини с надеждата да бъдат установени резултатите.

Говорител на Националния изборен съд заяви пред Ройтерс, че евентуален одит няма да прекъсне прегледа на оспорените бюлетини.

Априлските избори в Перу и последвалото преброяване предизвикаха масово объркване в южноамериканската страна, като няколко кандидати отправиха обвинения в измама. На 21 април ръководителят на перуанския изборен орган Пиеро Корвето подаде оставка заради засилващия се натиск за яснота.

Преди това Корвето беше признал за логистични забавяния в изборния процес, но отрече да са били извършени нередности. Наблюдатели на изборите от Европейския съюз заявиха през април, че не са открили доказателства за измама.

Окончателните резултати се очакват най-късно до 15 май, заявиха представители на Националния изборен съд през април.