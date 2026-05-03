Националният изборен съд на Перу поиска одит на изборните резултати

Любомир Мартинов
(AP Photo/Guadalupe Pardo)
Лима,  
03.05.2026 04:04
 (БТА)

Националният изборен съд на Перу поиска „цялостен и изчерпателен ИТ одит“ на резултатите от президентските избори, произведени на 12 април, се казва в негово изявление, цитирано от Ройтерс.

Окончателните резултати от първия тур на изборите остават неясни, а преброяването все още не е завършило при обработени 97,5% от бюлетините. Все още не се е очертал ясен съперник на консервативната фаворитка Кейко Фухимори за балотажа през юни.

Националният изборен съд заяви, че е поискал независим одит „като конкретна и решителна стъпка за укрепване на прозрачността, почтеността и надеждността на изборните резултати“.

Левият конгресмен Роберто Санчес и ултраконсерваторът Рафаел Лопес Алиага остават с изравнени шансове за второто място, разделени от около 28 000 гласа, докато се преглеждат оспорени протоколи от над 1 милион бюлетини с надеждата да бъдат установени резултатите.

Говорител на Националния изборен съд заяви пред Ройтерс, че евентуален одит няма да прекъсне прегледа на оспорените бюлетини.

Априлските избори в Перу и последвалото преброяване предизвикаха масово объркване в южноамериканската страна, като няколко кандидати отправиха обвинения в измама. На 21 април ръководителят на перуанския изборен орган Пиеро Корвето подаде оставка заради засилващия се натиск за яснота.

Преди това Корвето беше признал за логистични забавяния в изборния процес, но отрече да са били извършени нередности. Наблюдатели на изборите от Европейския съюз заявиха през април, че не са открили доказателства за измама.

Окончателните резултати се очакват най-късно до 15 май, заявиха представители на Националния изборен съд през април.

/ЛМ/

22.04.2026 13:28

ЕФЕ: Забавяния на изборни материали, изгубени гласове, провал на цифровата система – нередностите на президентските избори в Перу

Президентските избори в Перу бяха помрачени от поредица от нередности, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. Това накара крайнодесния кандидат Рафаел Лопес Алиага да твърди, без солидни доказателства, че е жертва на измама и да призове за незабавен арест на ръководителя на Националната агенция за избирателни процеси, Пиеро Корвето, който подаде оставка вчера.
20.04.2026 20:26

Перу започна проверка на спорните протоколи от президентските избори, окончателните резултати от вота вероятно ще се забавят до май

Изборните власти в Перу започнаха да проверяват хиляди спорни бюлетини, забавяйки броенето на гласовете от прездентските избори от 12 април, а с това и обявяването на окончателните резултати президентски съперник. Това означава, че консервативният

