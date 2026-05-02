Украйна е забелязала "необичайна активност" на границата си с Беларус, каза Зеленски

Симеон Томов
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: АП/Ebrahim Noroozi
02.05.2026 16:54
Украйна е забелязала "необичайна активност" по границата си с Беларус, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е казал това, след като наскоро призова съседната страна да не се въвлича още повече във войната, водена от Русия срещу Украйна. 

"Вчера имаше доста необичайна активност по граница между Украйна и Беларус - от беларуската страна", заяви украинският президент във всекидневното си видеообръщение към нацията. 

"Следим ситуацията отблизо, държим всичко под контрол и ще реагираме, ако се наложи", уточни той, без да предостави повече подробности. 

Военновъздушните сили на Украйна и Държавната гранична служба засега не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар. 

 

Свързани новини

03.05.2026 09:43

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 249 от 268 дрона, които руските сили са използвали при атаки през изминалата нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 249 от общо 268 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атаки през изминалата нощ, предаде Укринформ, позовавайки на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.
03.05.2026 07:29

Шестима ранени при руски удари през изминалата нощ в Сумска област, съобщиха местните власти

Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което шестима души са били ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.
02.05.2026 21:39

Украйна обяви, че е неутрализирала 220 от 227-те дрона, изпратени от Русия днес; Москва съобщи за близо 150 свалени украински дрона

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 220 от 227-те дрона, изпратени от Русия между 8 до 19 ч. днес, обявиха Военновъздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ.
02.05.2026 01:35

Франс прес: Русия е нанесла на Украйна рекорден брой удари с далекобойни дронове през април и е засилила ударите през деня

Русия е нанесла на Украйна с рекорден брой удари с далекобойни дронове през месец април, според анализ на Франс прес на данни, публикувани от украинските военновъздушни сили. Москва е изстреляла 6583 далекобойни дрона през април, което е увеличение
02.05.2026 00:50

Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в големите украински градове Одеса и Днипро след тежките руски атаки

Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в големите украински градове Одеса и Днипро след тежки руски въздушни атаки, предаде ДПА. „За Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно
01.05.2026 18:13

Русия е атакувала Украйна с над 400 дрона през деня днес, обяви Киев; най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка област

Русия е атакувала Украйна с над 400 безпилотни летателни апарата срещу Украйна в рамките на дневна въздушна атака, като най-малко 10 души в западния украински град Тернопол и един човек в централната Виницка област са ранени, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални украински представители.
28.04.2026 19:53

Беларус освободи известния журналист Анджей Почобут в рамките на размяна на общо 10 затворници с Полша

Известният журналист Анджей Почобут беше освободен от затвора в Беларус в рамките на размяна на затворници с Полша, при която бяха освободени общо 10 души, тъй като авторитарният лидер на Беларус се стреми към подобряване на отношенията със Запада, съобщиха представители на властите и в двете страни, цитирани от Асошиейтед прес.
28.04.2026 16:37

Русия съобщи, че руският археолог Александър Бутягин, задържан за неразрешени разкопки в Крим, е бил освободен от Полша

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) съобщи, че руският археолог Александър Бутягин е бил освободен от Полша в рамките на размяна на затворници, предадоха ТАСС и Ройтерс.
23.04.2026 17:28

Новите санкции срещу Русия ще засегнат приходите на Москва от продажбата на енергия и руската военна промишленост

ЕС одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, които включват мерки срещу продажбата на енергия, военнопромишления комплекс, търговията и финансовите услуги.

