Украйна е забелязала "необичайна активност" на границата си с Беларус, каза Зеленски

Украйна е забелязала "необичайна активност" по границата си с Беларус, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е казал това, след като наскоро призова съседната страна да не се въвлича още повече във войната, водена от Русия срещу Украйна.

"Вчера имаше доста необичайна активност по граница между Украйна и Беларус - от беларуската страна", заяви украинският президент във всекидневното си видеообръщение към нацията.

"Следим ситуацията отблизо, държим всичко под контрол и ще реагираме, ако се наложи", уточни той, без да предостави повече подробности.

Военновъздушните сили на Украйна и Държавната гранична служба засега не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.