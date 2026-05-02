Шефът на Скотланд Ярд предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха

Шефът на Лондонската полиция предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха. Той каза това в контекста на нападението в сряда с хладно оръжие в "Голдърс Грийн" срещу представители на тази общност, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Марк Роули посочи в интервю за "Таймс", че срещу евреите се насажда "ужасна" омраза отвсякъде, и предупреди, че антисемитизмът става все по-голяма заплаха за тях заради социалните мрежи.

До предупреждението на началника на Скотланд Ярд се стига само два дни след атака с хладно оръжие в лондонския квартал "Голдърс Грийн", при която бяха ранени двама евреи.

Това бе поредният случай, при който еврейската общност става жертва на нападение.

Пред "Таймс" Роули посочи: "Всеки расист, екстремист или терористична организация има списък с хора, които мрази, защото тези хора представляват "онези другите", които те обвиняват за всичко".

"Ужасната истина е, че евреите са в списъка на всеки, на всички групи, които проповядват омраза, било то крайнодесни, крайнолеви, терористи ислямисти, десни терористи и враждебни държави, а сега се появяват и заплахи, свързани с Иран. Това е ужасяващ порочен кръг на омраза, насочена към тях."

В наши дни хората започнаха да се информират за новини от социалните мрежи, което означава, че те формират възгледите си въз основа на "нетрадиционни източници" на информация, каза Роули и добави, че антисемитизмът все повече се превръща в преобладаваща тенденция в общественото мнение.

Шефът на Лондонската полиция разкри, че е поискал допълнително финансиране за назначаване на още 300 полицаи за охрана на еврейската общност. Намерението е да се сформира специална полицейска част, която да се занимава само с патрулиране на Северозападен Лондон.

Роули защити двамата служители на органите на реда, които задържаха заподозрения за нападението в "Голдърс Грийн".

На кадри в социалните мрежи се вижда как те ритат 45-годишния заподозрян в главата, след като са използвали електрошок, за да го повалят.

Шефът на Лондонската полиция и премиерът Киър Стармър разкритикуваха остро лидера на Зелените Зак Полански, след като той публикува съобщение в социалните мрежи, в което обвини полицаите, извършили задържането, че са проявили прекомерно "насилие".

Роули каза пред "Таймс": "Електрошокът не е помогнал в достатъчна степен, за да го принуди да пусне ножа. А в такива случаи не се знае дали той няма у себе си и взривно устройство".

По думите му той е разговарял с полицаите два часа след случилото се и добави: "Това е много травматично преживяване за тях. Сега те ще трябва да живеят с травмата от случилото се".

Преди това премиерът защити двамата униформени в интервю за Радио ББС 4.

В разговора той посочи: "Ситуацията е следната: имате човек на земята, който е с раница. Не знам какво е минало през главата на тези полицаи, но ако аз бях на тяхно място, бих си помислил, че той ще задейства някакво взривно устройство. Той ще взриви мен и всички наоколо".

"В такъв случай, когато разсъдим каква мисли са минавали през ума им, е разбираемо, че трябва да се направи всичко възможно, за да бъде неутрализирано лицето."

Премиерът определи изказването на Полански като позорно, а него самия като "негоден за лидер на която и да е политическа партия".

Лидерът на Зелените се извини за публикацията си с думите, че е поместил "туита прибързано", но след това отново мина в настъпление, коментирайки интервюто на премиера: "Вчера в Хейстингс, непосредствено след антисемитските нападения в "Голдърс Грийн", бях посрещнат с нацистки поздрави".

"Днес министър-председателят се възползва от заеманата от него длъжност, за да напада единствения лидер на политическа партия от еврейско потекло, за да извлече политически дивиденти."

Полански се очаква да се срещне с Роули след местните избори на 7 май, за да обсъдят въпроси, свързани с извинението му, потвърди Скотланд Ярд.

Преди това директорът на държавното обвинение (Director of Public Prosecutions) предупреди за "изключително тревожен ръст" на антисемитските прояви във Великобритания и обеща, че законът ще се стовари "с цялата си строгост" върху всички извършители на подобни деяния.

След нападението в "Голдърс Грийн" Съвместният център за анализ на тероризма повиши степента на терористичната заплаха за Великобритания на "сериозна", което означава, че е много вероятно да бъде извършен терористичен акт.

Вчера заподозреният за атаката Еса Сулейман се яви пред съда, където му бяха повдигнати обвинения за опит за убийство на трима души. Според прокуратурата той първо е опитал да отнеме живота на свой приятел, а след това е нападнал с нож двамата евреи Шлойме Ранд на 34 години и Норман Шайн на 76 години.

Сулейман, който е роден в Сомалия и е дошъл да живее във Великобритания законно като дете през 90-те години, остава зад решетките до следващото изслушване в съда, което насрочено за 15 май.