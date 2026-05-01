С шествия и голям концерт в Рим италианците отбелязаха Международния ден на труда

С шествия из различни градове и голям многочасов концерт в Рим италианците отбелязаха Международния ден на труда, предаде АНСА.

На концерта в Рим на площада пред базиликата "Сан Джовани ин Латерано" пяха Ариза, Ирама, Рикардо Кочанте, Серена Бранкале, Леванте, Мадам, Ермал Мета. "Пингвини татичи нуклеари" и много други известни италиански изпълнители и групи. На сцената на концерта излезе и лидерката на италианските демократи Ели Шлайн. Сред множеството се развяваха и знамена в знак на солидарност с палестинците и с флотилията за Газа.

В Таранто, в Южна Италия, хиляди участваха в голям първомайски концерт, като в даден момент след изпълненията на местни групи беше осъществена връзка и с активисти от флотилията за Газа, които са избегнали прехващането от израелските сили в четвъртък.

Същевременно италианският премиер Джорджа Мелони отбеляза Международния ден на труда в град Монца в заведение от веригата "Пица Аут", в която работят хора с аутизъм. Заведението в Монца беше открито преди три години от президента на Италия Серджо Матарела. Днес по време на среща с персонала Мелони каза, че в пицарията работят невероятни хора.

Президентът Матарела пък днес парафира нормативния акт, одобрен от правителството в сряда и предвижзащ спешни мерки в подкрепа на трудещите се. В нормативния акт се въвежда и така наречената справедлива заплата. Това е общо възнаграждение, съобразено с количеството и качеството на положения труд, което се определя от националните колективни трудови договори, сключени в даден отрасъл от организациите на работодателите и на работниците, които са сравнително най-представителни на национално ниво. Националните колективни трудови договори, са споразумения, подписани на национално равнище между синдикатите на работниците и организациите на работодателите и определят основни правила за всеки икономически сектор. Тези договори са валидни за определена категория работници и трябва периодично да се подновяват, за да се гарантира, че защитите остават съобразени с разходите за живот и инфлацията.