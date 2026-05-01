Синдикати и демонстранти в цяла Франция отбелязаха международния ден на труда с искания за увеличение на заплатите на фона на последствията от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

Между 158 000 души, според полицията, и 300 000 души, според синдиката Обща конфедерация на труда, участваха в първомайски шествия в цялата страна. В Париж участниците в демонстрацията скандираха лозунги срещу войната в Иран. Там в шествията участваха според полицията 24 000 души, а според синдикатите 100 000 души, което е по-малко в сравнение с миналата година.

Представители на синдикатите поискаха увеличение с 5 процента на минималната заплата във Франция и индексация на заплатите спрямо цените.

Голяма част от общо 308-те първомайски шествия протекоха във Франция мирно. В Нант имаше обаче инциденти и един полицай беше ранен. В Лион се стигна до четири ареста. В Тулуза шествието прерасна в протест срещу крайната десница

Честването на 1 май днес премина и под знака на дискусии дали магазините трябва да са отворени на празника. Редица супермаркети, хлебарници, магазини за цветя предпочетоха днес да отворят врати и да заплатят на персонала двойна надница.

Председателят на Националната конфедерация на хлебарите и на сладкарите Доминик Анракт поясни, че 70 процента от хлебарниците днес са останали отворени в цяла Франция въпреки празничния ден.

Правителството прие искането на магазинери да работят на празника, при условие че персоналът, който ще работи днес в тях се е съгласил доброволно на това и наистина ще получи двойна надница.