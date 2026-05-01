31 от активистите от флотилията за Газа са били прехвърлени в болница на остров Крит

Габриела Големанска
Кораби от флотилията за Газа. Снимка: AP Photo/Joan Mateu Parra
Ираклион,  
01.05.2026 22:40
 (БТА)

Тридесет и един души, които са били на борда на плавателните съдове от глобалната хуманитарна флотилия за Газа и които бяха докарани на остров Крит, след прехващане от израелските сили, са настанени в болница в град Сития, предаде Франс прес.

Властите на Крит не посочват какво е състоянието на приетите в болница и каква е тяхната националност.

Общо 176 активисти от флотилията бяха докарани вчера на остров Крит, след като ден по-рано бяха задържани от израелските сили край бреговете на гръцкия остров. След това онези активисти, които не бяха откарани в болница, са били прехвърлени на международното летище в Ираклион, за да бъдат репатрирани към родните им страни.

Пристигането на активистите на острова стана в координация на гръцкото министерство на външните работи, на бреговата охрана, на генералния щаб на гръцките сили и на префектурата на Крит.

Повечето докарани на острова активисти от флотилията са граждани на европейски страни.

/ГГ/

01.05.2026 14:04

Двадесет турски граждани от флотилията "Глобал Сумуд", която бе блокирана от израелските сили, се завръщат днес в Истанбул

Днес между 17 и 18 часа се очаква да пристигнат на международното летище Истанбул 20-те турски активисти от хуманитарната флотилия за Газа „Глобал Сумуд“, която бе задържана от израелските сили и не бе допусната да влезе в Газа, съобщи турската
01.05.2026 12:04

Задържаните от Израел активисти от "флотилията за Газа" пристигнаха на гръцкия остров Крит

Десетки активисти от "флотилията за Газа", задържани край Крит от израелските сили, слязоха днес на брега на малко пристанище в югоизточната част на гръцкия остров, съобщи от мястото журналист на АФП.

