Земетресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано в Тайван

Иво Тасев
Снимка: БТА
Тайпе ,  
01.05.2026 22:26
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано в Тайван днес, предаде ДПА, като се позова на централната метеорологична служба на демократично самоуправляващия се остров.

Трусът е бил отчетен на тайванския североизточен бряг. Според първите постъпили информации не е имало значителни щети, както и тежко пострадали хора.

Дълбочината на земетресението е 98,3 километра. То е било усетено и в столицата Тайпе, която се намира в северната част на острова.

/ИТ/

