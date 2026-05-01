Силни земетресения бяха регистрирани край Тайван и в Австралия
Силни земетресения бяха регистрирани край Тайван и в Австралия, предаде Ройтерс.
Земетресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано в Тайван днес, предаде ДПА, като се позова на централната метеорологична служба на демократично самоуправляващия се остров.
Трусът е бил отчетен на тайванския североизточен бряг. Според първите постъпили информации не е имало значителни щети, както и тежко пострадали хора.
Дълбочината на земетресението е 98,3 километра. То е било усетено и в столицата Тайпе, която се намира в северната част на острова.
/ИТ/
