Израел и "Хизбула" размениха огън; шестима души, включително дете, загинаха в Южен Ливан

Иво Тасев
Дете върви сред разрушения в Южен Ливан, 18 април 2026 г. Снимка: АП/Mohammed Zaatari
Йерусалим/Бейрут,  
01.05.2026 21:55
 (БТА)
Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" размениха огън днес, като израелските удари в Южен Ливан взеха шест жертви, предадоха ДПА и Франс прес. От своя страна проиранското движение атакува северната част на Израел с дронове, уточни ДПА.

Израелската армия обяви, че зареден с експлозиви дрон се е разбил близо до границата между двете държави.

Двама души са били ранени в Северен Израел, след като автомобилът им е бил ударен от безпилотен летателен апарат. В друг случай дрон, насочен от Ливан, е бил прехванат от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Шестима души, включително дете, загинаха днес при два израелски удара по село Хабуш в Южен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на ливанското Министерство на здравеопазването.

Ведомството отбелязва, че израелската армия е препоръчала евакуация на жителите на въпросното населено място заради планиран обстрел въпреки сключеното примирие с ливанската шиитска групировка "Хизбула".

Според изявление на министерството при ударите са били ранени най-малко осем души, като сред тях също има дете.

Ливанската информационна агенция ННА съобщи на свой ред за "серия от интензивни удари", нанесени "по-малко от час след израелското предупреждение“.

Израелската армия обяви, че вчера е взела на прицел около 40 обекта на "Хизбула" на ливанска територия.

01.05.2026 07:36

САЩ настояват за директни преговори между Израел и Ливан на фона на крехкото прекратяване на огъня

САЩ настояха за директни преговори на високо равнище между Израел и Ливан на фона на крехкото примирие между Израел и проиранската милиция „Хизбула“, предаде ДПА. „Ливан е на кръстопът. Неговият народ има историческа възможност да си върне страната
30.04.2026 21:19

Може "да се наложи да предприемем нови действия" срещу Иран, каза израелският министър на отбраната

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че страната му може "да се наложи да предприеме нови действия" срещу Иран, за да попречи на Ислямската република да се превърне отново в заплаха за Израел, предаде Франс прес.
29.04.2026 02:41

Петима души, включително трима спасители, бяха убити при израелски удари в Южен Ливан

При два последователни израелски удара по сграда в град в Южен Ливан снощи бяха убити петима души, включително трима спасители, пристигнали на мястото, за да помогнат на ранените при първия удар, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.

Към 00:14 на 02.05.2026 Новините от днес

