Израел и "Хизбула" размениха огън; шестима души, включително дете, загинаха в Южен Ливан

Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" размениха огън днес, като израелските удари в Южен Ливан взеха шест жертви, предадоха ДПА и Франс прес. От своя страна проиранското движение атакува северната част на Израел с дронове, уточни ДПА.

Израелската армия обяви, че зареден с експлозиви дрон се е разбил близо до границата между двете държави.

Двама души са били ранени в Северен Израел, след като автомобилът им е бил ударен от безпилотен летателен апарат. В друг случай дрон, насочен от Ливан, е бил прехванат от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Шестима души, включително дете, загинаха днес при два израелски удара по село Хабуш в Южен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на ливанското Министерство на здравеопазването.

Ведомството отбелязва, че израелската армия е препоръчала евакуация на жителите на въпросното населено място заради планиран обстрел въпреки сключеното примирие с ливанската шиитска групировка "Хизбула".

Според изявление на министерството при ударите са били ранени най-малко осем души, като сред тях също има дете.

Ливанската информационна агенция ННА съобщи на свой ред за "серия от интензивни удари", нанесени "по-малко от час след израелското предупреждение“.

Израелската армия обяви, че вчера е взела на прицел около 40 обекта на "Хизбула" на ливанска територия.