Британският крал Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови след държавно посещение в САЩ

Десислава Иванова
Британският крал Чарлз ІІІ. Снимка: АП
Хамилтън,  
01.05.2026 11:33
 (БТА)

Британският крал Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови на тридневно посещение след паметно държавно посещение в САЩ, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Няколко часа след като Чарлз и кралица Камила се сбогуваха с Вашингтон и президента Доналд Тръмп, кралят пристигна на Бермудите на самостоятелна визита.

В края на кралското посещение в САЩ президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски, като подчерта, че именно намесата на Чарлз и Камила е причината за това негово важно решение.

Марк Кент, главен изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на шотландско уиски, заяви, че след тази новина "производителите могат да дишат малко по-леко".

Тази значителна стъпка потвърждава правилността на решението на "Даунинг Стрийт" да изпрати краля на това посещение (смятано от някои за доста рисковано), за да поправи специалните отношения между Великобритания и САЩ, отбелязва ДПА.

При пристигането си снощи на международното летище на остров Сейнт Дейвид, Чарлз беше посрещнат от губернатора на Бермудските острови Андрю Мърдок и министър-председателя на тази британска отвъдморска територия Дейвид Бърт и съпругата му Кристин в присъствието на малка почетна гвардия от Кралския бермудски полк.

Кралят ще бъде церемониално посрещнат днес с подобаваща пищност и зрелищност, включваща салют от 21 оръдейни изстрела.

Свързани новини

30.04.2026 20:33

Тръмп нарече британския монарх Чарлз Трети "най-страхотния от всички крале"

Доналд Тръмп нарече Чарлз Трети "най-страхотния крал" на прощална церемония в Белия дом в края на държавното посещение, чиято цел бе укрепване на връзките между Великобритания и САЩ, подложени на изпитание от войната в Иран, съобщи Франс Прес. "Това
30.04.2026 08:09

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани снощи призова крал Чарлз Трети “да върне” диаманта “Кохинор”  - кралско бижу, придобито от Британската империя от Индия през 19 в., предаде Франс прес. Запитан преди срещата си с кралската двойка по време на
29.04.2026 21:44

Крал Чарлз Трети и кралица Камила започнаха посещението си в Ню Йорк с визита на Националния мемориал за 11 септември

Британският крал Чарлз Трети и кралица Камила започнаха посещението си в Ню Йорк с визита на Националния мемориал за 11 септември, където отдадоха почит на жертвите на атентатите от 2001 г., съобщи Асошиейтед прес.
29.04.2026 07:04

Тръмп заяви, че крал Чарлз Трети е съгласен с него, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че британският крал Чарлз Трети е съгласен, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие, засягайки деликатната тема за конфликта в Близкия изток в свое изказване по време на официална вечеря в Белия дом, организирана в чест на високопоставения гост, предаде Ройтерс.
28.04.2026 23:27

Крал Чарлз Трети приветства „наистина уникалния“ съюз между Великобритания и САЩ в реч пред американския Конгрес

Британският крал Чарлз Трети произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на американския Конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации „днес е по-важно от всякога“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
28.04.2026 22:46

Крал Чарлз заяви пред Конгреса на САЩ, че за Украйна е необходима същата решителност, проявена след атаките от 11 септември

Британският крал Чарлз заяви пред американския Конгрес, че същата „непоколебима решителност“, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 г., е „необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ..., за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир“, предаде Ройтерс.
28.04.2026 20:22

Британският крал Чарлз Трети пристигна в Белия дом за среща с Доналд Тръмп

Британският крал Чарлз Трети пристигна днес в Белия дом за среща с американския президент Доналд Тръмп, в рамките на държавното си посещение в Съединените щати, предаде Ройтерс.Визитата на монарха има за цел да подчертае единството между Вашингтон и Лондон въпреки дълбоките разделения по отношение на войната с Иран.
28.04.2026 11:10

С чай, мед, сладкиши, краставички и целувки започна държавната визита на крал Чарлз Трети и Камила в САЩ

С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз Трети и половинката му Камила във Вашингтон, обобщават световните агенции. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон вчера следобед местно време на

Към 12:12 на 01.05.2026 Новините от днес

