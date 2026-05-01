Британската полиция повдигна обвинения в опит за убийство срещу мъжа, който нападна с нож двама евреи в Северен Лондон

Симеон Томов
Британската полиция повдигна обвинения в опит за убийство срещу мъжа, който нападна с нож двама евреи в Северен Лондон
Британската полиция повдигна обвинения в опит за убийство срещу мъжа, който нападна с нож двама евреи в Северен Лондон
Полицесйки служители охраняват мястото на нападението в Голдърс Грийн в северната част на Лондон (29.04.2026 г.). Снимка: АП/ Lucy North
Лондон ,  
01.05.2026 11:53
 (БТА)

Британската полиция съобщи, че е повдигнала обвинения в два опита за убийство срещу 45-годишния мъж, заподозрян за нападението с нож по-рано тази седмица в Голдърс Грийн – квартал в северната част на Лондон с голяма еврейска общност, при което бяха ранени двама евреи, предаде Ройтерс. 

След нападението властите повишиха равнището на заплаха от тероризъм от "значително" на "сериозно" (една степен под най-високото ниво), което означава, че има много голяма вероятност от терористична атака през следващите шест месеца. Британският министър-председател Киър Стармър, на свой ред, обеща по-решителни мерки за защита на еврейското население. 

Полицията съобщи, че срещу мъжа, на име Еса Сюлейман, са повдигнати две обвинения за опит за убийство и едно за притежание на хладно оръжие на обществено място. Срещу него има повдигнати обвинения за опит за убийство във връзка с друго нападение, станало по-рано същия ден в южната част на Лондон. 

Той е задържан под стража и трябва да се яви по-късно днес пред съда в Уестминстър. 

Единият ранен при нападението, 34-годишен мъж, вече е изписан от болницата, докато другият, на 76 години, остава в болница в стабилно състояние, съобщи полицията. 

От известно време Великобритания е изправена пред нарастваща заплахи от терористични атаки, като рисковете идват от различни посоки, а повишаването на нивото на заплаха не е само в отговор на инцидента в Голдърс Грийн, заяви правителството. 

Нарастват опасенията за сигурността, свързани с други държави, за които правителството заяви, че са допринесли за ескалацията на насилието, включително срещу еврейската общност, срещу чиито храмове и други обекти в последните седмици бяха извършени няколко палежа

Полицията съобщи по-рано, че заподозреният за нападението в Голдърс Грийн, британски гражданин, роден в Сомалия, има и предишни сериозни прояви на насилие, както и психически проблеми. Властите потвърдиха, че през 2020 г. той е бил включен в програмата за борба с радикализацията "Превент". 

 

Свързани новини

29.04.2026 19:30

Лондонската полиция съобщи, че атаката срещу двама евреи е терористичен акт, а нападателят има история с прояви на насилие

Началникът на лондонската полиция Марк Роули заяви, че 45-годишният заподозрян за нападението с нож в Лондон, при което бяха ранени двама евреи, имал история на сериозни прояви на насилие и психически проблеми в рамките на поредната антисемитска атака в града, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
28.04.2026 21:43

Лондон извика иранския посланик след призив на посолството към иранците във Великобритания да участват в защитата на родината

Лондон извика днес иранския посланик, след като иранското посолство публикува в социалните мрежи призив към пребиваващите в Обединеното кралство иранци да направят саможертва за родината си, предаде Франс прес. На 15 април иранското посолство публикува в комуникационното приложение "Телеграм" призив към иранските граждани във Великобритания да се присъединят към кампания на иранските власти, наречена "Жертвай се за родината".
27.04.2026 12:09

Британската полиция арестува заподозрян във връзка с разследването на атаките срещу еврейски обекти

Мъж на 37 години е арестуван по подозрения в подготовка на терористични актове от британската полиция за противодействие на тероризма, която разследва поредица от атаки срещу еврейски обекти в Лондон, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

