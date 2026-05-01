Британската полиция повдигна обвинения в опит за убийство срещу мъжа, който нападна с нож двама евреи в Северен Лондон

Британската полиция съобщи, че е повдигнала обвинения в два опита за убийство срещу 45-годишния мъж, заподозрян за нападението с нож по-рано тази седмица в Голдърс Грийн – квартал в северната част на Лондон с голяма еврейска общност, при което бяха ранени двама евреи, предаде Ройтерс.

След нападението властите повишиха равнището на заплаха от тероризъм от "значително" на "сериозно" (една степен под най-високото ниво), което означава, че има много голяма вероятност от терористична атака през следващите шест месеца. Британският министър-председател Киър Стармър, на свой ред, обеща по-решителни мерки за защита на еврейското население.

Полицията съобщи, че срещу мъжа, на име Еса Сюлейман, са повдигнати две обвинения за опит за убийство и едно за притежание на хладно оръжие на обществено място. Срещу него има повдигнати обвинения за опит за убийство във връзка с друго нападение, станало по-рано същия ден в южната част на Лондон.

Той е задържан под стража и трябва да се яви по-късно днес пред съда в Уестминстър.

Единият ранен при нападението, 34-годишен мъж, вече е изписан от болницата, докато другият, на 76 години, остава в болница в стабилно състояние, съобщи полицията.

От известно време Великобритания е изправена пред нарастваща заплахи от терористични атаки, като рисковете идват от различни посоки, а повишаването на нивото на заплаха не е само в отговор на инцидента в Голдърс Грийн, заяви правителството.

Нарастват опасенията за сигурността, свързани с други държави, за които правителството заяви, че са допринесли за ескалацията на насилието, включително срещу еврейската общност, срещу чиито храмове и други обекти в последните седмици бяха извършени няколко палежа.

Полицията съобщи по-рано, че заподозреният за нападението в Голдърс Грийн, британски гражданин, роден в Сомалия, има и предишни сериозни прояви на насилие, както и психически проблеми. Властите потвърдиха, че през 2020 г. той е бил включен в програмата за борба с радикализацията "Превент".