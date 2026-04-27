Доминиращата шиитска коалиция в Ирак подкрепи кандидатурата на Али аз Зайди за премиер

Доминиращата шиитска коалиция в Ирак днес обяви, че е подкрепила бизнесмена Али аз Зайди за поста министър-председател на страната, след изтеглянето на кандидатурата на Нури ал Малики под натиска на САЩ, предаде Франс прес.

Координационната рамка - алиансът на шиитските фракции, който има мнозинство в парламента - заяви в изявление, че е “избрал Али аз Зайди” като свой кандидат и оценява “историческата и отговорна” позиция, заета от Нури ал Малики и действащия премиер на страната Мохамед Шия ас Судани, които оттеглиха кандидатурите си.

През януари американският президент Доналд Тръмп заплаши да оттегли подкрепата си за Багдад, ако бившият премиер Нури ал Малики, смятан за близък до Иран, се върне на власт.