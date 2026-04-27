Подробно търсене

Камион с 20 тона просеко разсипва товара си при катастрофа във Великобритания

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Andrew Medichini
Лондон,  
27.04.2026 22:08
 (БТА)

Камион с 20 тона просеко разсипва товара си при катастрофа във Великобритания, предаде ДПА.

Инцидентът е станал на магистрала 4 и е причинил сериозни нарушения на трафика. Катастрофата е станала в района на Нюбъри и Хънгерфорд, графство Бъркшър.

Камионът с италианското пенливо вино се е сблъскал с друго товарно превозно средство, съобщи полицията. Един от двамата шофьори е разследван по подозрения, че е използвал мобилен телефон по време на движение.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:03 на 28.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация