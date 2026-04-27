Камион с 20 тона просеко разсипва товара си при катастрофа във Великобритания
Камион с 20 тона просеко разсипва товара си при катастрофа във Великобритания, предаде ДПА.
Инцидентът е станал на магистрала 4 и е причинил сериозни нарушения на трафика. Катастрофата е станала в района на Нюбъри и Хънгерфорд, графство Бъркшър.
Камионът с италианското пенливо вино се е сблъскал с друго товарно превозно средство, съобщи полицията. Един от двамата шофьори е разследван по подозрения, че е използвал мобилен телефон по време на движение.
