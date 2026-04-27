САБА: Ръководителят на йеменската провинция Хадрамаут обсъди с френската посланичка в страната подкрепата на Франция за Йемен

Габриела Иванова
Рияд,  
27.04.2026 22:45
 (БТА)

Членът на Президентския ръководен съвет на Йемен и ръководител на провинция Хадрамаут Салем ал Ханбаши се срещна с френската посланичка в страната Катрин Корм Камун, съобщи йеменската новинарска агенция САБА. 

Двамата обсъдиха сътрудничеството между Йемен и Франция, както и политическата и хуманитарната обстановка в Йемен. Двете страни разгледаха и регионалните и международните усилия, насочени към постигане на всеобхватен мир в страната.

Ал Ханбаши подчерта значимата роля на Франция в подкрепа на Йемен и изрази признателност за последователната позиция на Париж в подкрепа на Президентския ръководен съвет и международно признатото йеменско правителство.

От своя страна френската посланичка потвърди ангажимента на Франция да продължи да подкрепя Йемен, да работи съвместно с Президентския ръководен съвет и правителството, както и активно да допринася за усилията за устойчив мир.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

