МОЛДПРЕС: Традиционна молдовска носия беше представена на международно модно събитие в Китай

Елементи от традиционната молдовска носия бяха представени на международно модно събитие, проведено на 25 април в Китай, където Посолството на Молдова в Китай взе участие в гала вечерта „Цзин Шан интернешънъл фешън енд кълчър" (JinShang International Fashion & Culture), предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Събитието „Световна нишка - Модата сплита света в едно“ събра модни творения от повече от десет държави с цел насърчаване на междукултурния диалог чрез модата.

За събитието посолството предостави традиционни молдовски облекла, представени на подиума заедно с костюми от други държави. Това даде възможност на публиката да се запознае със спецификите на молдовската национална носия.

„Присъствието на Молдова запозна публиката с нейното традиционно облекло, като акцентира върху ръчната бродерия и символиката на специфичните декоративни мотиви“, съобщиха от дипломатическата мисия.

В същия контекст организаторите и участниците бяха информирани за международното признание на традиционната молдовска блуза, която е включена в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО, което потвърждава нейната стойност и автентичност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)