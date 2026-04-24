Аржентински съд нареди да бъдат иззети активите на бившата президентка Кристина Киршнер

Владимир Арангелов
Аржентински съд нареди да бъдат иззети активите на бившата президентка Кристина Киршнер
Аржентински съд нареди да бъдат иззети активите на бившата президентка Кристина Киршнер
Бившата президентка на Аржентина Кристина Киршнер. Снимка: AP/Gustavo Garello
Буенос Айрес,  
24.04.2026 21:09
 (БТА)

Аржентински апелативен съд потвърди нареждането на съд от по-ниска инстанция да бъдат конфискувани активите на бившата президентка Кристина Киршнер във връзка с осъдителна присъда на шест години затвор заради корупция, предаде Ройтерс, като се позова на местното издание „Насион“.

Съдът преди това бе наредил на Киршнер и други обвиняеми по делото да платят обезщетения на стойност около 500 милиона щатски долара. Адвокатите на Киршнер бяха подали молба решението да бъде отменено.

Миналия юни Върховният съд на Аржентина забрани на управлявалата два мандата бивша президентка и лидерка на опозицията да заема публична длъжност и потвърди осъдителна присъда от 2022 година във връзка със схема за измами, чрез която били манипулирани проекти за строителство на пътища в Патагония.

Киршнер излежава присъдата си под домашен арест в апартамента си в Буенос Айрес, откъдето продължава да ръководи перонистката Хустисиалистка партия.

Според „Насион“ Киршнер е прехвърлила част от авоарите си на своите деца като аванс от наследството им. Авоарите включват хотели и апартаменти в Южна Аржентина.

/БЗ/

