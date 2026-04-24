Известен тунизийски журналист бе задържан след критики към съдебната система, съобщи адвокатът му

Симеон Томов
Тунис - знаме. Снимка: БТА
Тунис ,  
24.04.2026 21:32
 (БТА)

Известният тунизийски журналист Зиед Хени е бил задържан днес, след като е написал статия, в която отправя критики срещу съдебната система, предаде Ройтерс, като се позова на адвоката му.

Според съюза на журналистите в страната това е ход, който е част от по-широкомащабна кампания срещу свободата на словото. 

Прокуратурата е разпоредила ареста, съобщи адвокат Нафаа Лариби пред Ройтерс. От прокуратурата не последва изявление, нито бяха оповестен подробности за повдигнатите обвинения. 

Правозащитни организации предупреждават за все по-честите опити за заглушаване на останалите независими гласове, откакто президентът Каис Сайед разпусна избрания парламент през 2021 година и започна да управлява чрез укази. 

През 2022 година Сайед разпусна и Върховния съдебен съвет и уволни десетки съдии - ход, който според опозицията подкопава независимостта на съдебната система и я превръща в орган, получаващ директни указания. 

Сайед отхвърля обвиненията, като твърди, че се е борил с корупцията в съдебната система и че съдилищата вече са независими. 

Председателят на синдиката на тунизийските журналисти Зиед Дабар заяви, че задържането на Хени е "произволно и ... още една стъпка, целяща да сплаши журналистите". 

Свободата на словото в Тунис първоначално процъфтява след въстанието от 2011 г., което свали от власт дългогодишния автократичен лидер Зин ел Абидин бен Али и доведе до Арабската пролет. Критиците обаче твърдят, че натрупването на власт от страна на Сайед през 2011 година и указите, които той е издал оттогава, са разрушили демократичните гаранции и са позволили на властите да преследват много журналисти. 

През последните три години лидерите на основните опозиционни партии в Тунис бяха хвърлени в затвора, заедно с десетки политици, журналисти, активисти и бизнесмени, след повдигнати срещу тях обвинения в заговор срещу сигурността в държавата, пране на пари и корупция. 

Сайед казва, че не е диктатор и че свободите в Тунис са гарантирани, но че никой не е над закона, независимо от името или позицията си.

/БЗ/

