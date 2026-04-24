Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран, заяви Белият дом

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър утре ще пътуват до Исламабад за разговори с Иран с посредничеството на Пакистан, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за „Фокс Нюз“, цитирано от Ройтерс.

„Всички ще бъдат в готовност да летят до Пакистан, ако е необходимо, но първо Стив и Джаред ще отидат там, за да докладват на президента, на вицепрезидента и на останалите от екипа“, каза Левит.

Очаква се иранският министър на външните работи Абас Арагчи днес да пристигне в Исламабад, за да обсъди предложения за възобновяване на мирните преговори със САЩ, отбелязва Ройтерс.

По думите на Левит САЩ са забелязали известен напредък от иранската страна през последните дни и се надяват, че ще има още по време на разговорите през уикенда.