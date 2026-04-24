ОБНОВЕНА

Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран, заяви Белият дом

Владимир Арангелов
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
24.04.2026 20:37
 (БТА)

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър утре ще пътуват до Исламабад за разговори с Иран с посредничеството на Пакистан, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за „Фокс Нюз“, цитирано от Ройтерс.

„Всички ще бъдат в готовност да летят до Пакистан, ако е необходимо, но първо Стив и Джаред ще отидат там, за да докладват на президента, на вицепрезидента и на останалите от екипа“, каза Левит.

Очаква се иранският министър на външните работи Абас Арагчи днес да пристигне в Исламабад, за да обсъди предложения за възобновяване на мирните преговори със САЩ, отбелязва Ройтерс.

По думите на Левит САЩ са забелязали известен напредък от иранската страна през последните дни и се надяват, че ще има още по време на разговорите през уикенда.

24.04.2026 21:49

Тръмп обсъди с емира на Катар прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, съобщиха катарски държавни медии

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е обсъдил развитията около споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на катарски държавни медии.
24.04.2026 20:16

Зеленски се стреми да развие в Саудитска Арабия сътрудничеството в областта на сигурността

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети Саудитска Арабия на фона на стремежа на Киев да засили сътрудничеството в областта на сигурността и популяризирането на изпитаната си в бойни действия технология в Близкия изток в разгара на конфликта с Иран, предаде Ройтерс.
24.04.2026 19:58

Северноатлантическият договор изобщо не допуска възможността страна да бъде изключена от НАТО, каза представител на алианса

Северноатлантическият договор, с който е създадена НАТО, изобщо не съдържа разпоредба, предвиждаща възможността страна член на организацията да бъде изключена, каза представител на алианса, цитиран от Би Би Си.
24.04.2026 19:29

Шефът на Пентагона призова Европа да започне да действа във връзка с кризата в Ормузкия проток

"Европа може би трябва да спре с "прекалено помпозните конференции" и да започне да действа, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от ДПА и Пи Ей Мидия.
24.04.2026 19:18

Си Ен Ен: Тръмп ще изпрати Уиткоф и Къшнър в Пакистан за разговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър в Пакистан за разговори с иранския министър на външните работи, обяви телевизия Си Ен Ен, като се позова на двама представители от американската администрация.
24.04.2026 18:33

Външните министри на Русия и на Пакистан обсъдиха обстановката в Залива и разговорите между САЩ и Иран

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и пакистанският му колега Исхак Дар обсъдиха по телефона двустранното сътрудничество и обстановката в Залива, предаде Ройтерс.
24.04.2026 17:50

Ройтерс: Вътрешен имейл на Пентагона предлага замразяване на членството на Испания в НАТО и други мерки заради разногласията около Иран

Вътрешен имейл на Пентагона очертава възможностите САЩ да накажат съюзниците от НАТО, които не подкрепиха американските военни операции в Иран, предаде Ройтерс.
24.04.2026 17:36

Едва пет кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, според платформи за следене на морския трафик

Само пет кораба, включително един ирански танкер за петролни продукти, са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, сочат днешните данни на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс. Междувременно
24.04.2026 17:06

Швейцария обяви, че ще отвори отново посолството си в Иран

Швейцария обяви, че ще отвори отново посолството си в Иран, предаде Франс прес.Швейцария подчерта, че дори когато дипломатическото представителство не е функционирало, е продължил да действа канал за комуникация между Вашингтон и Техеран, осигурен от швейцарската страна.
24.04.2026 15:39

Министърът на отбраната на САЩ каза, че Иран има шанса да сключи "добра сделка"

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Иран има шанса да сключи "добра сделка" с Вашингтон, добавяйки, че американската блокада на Ислямската република става глобална, предаде Ройтерс.
24.04.2026 15:23

АНСА: Напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и Испания около НАТО не е в полза на алианса, заяви Мелони

Напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и Испания около НАТО не е в полза на алианса и той трябва да бъде укрепен, заяви италианският премиер Джорджа Мелони в кулоарите на неформална среща на върха на ЕС в Никозия, предаде италианската
24.04.2026 14:42

Британският премиер винаги е казвал, че няма да се поддаде на натиск във връзка с войната с Иран, обяви "Даунинг стрийт"

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър винаги е казвал, че няма да се поддаде на натиск във връзка с войната с Иран, обяви канцеларията му на "Даунинг стрийт" чрез негов говорител, цитиран от Ройтерс.
24.04.2026 12:47

Техеранското летище "Имам Хомейни" възобновява от утре международните полети

Очаква се международните полети от летище „Имам Хомейни“ в Техеран, едно от двете основни летища на иранската столица, да бъдат възобновени от утре, съобщи иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес. Гражданската въздухоплавателна
24.04.2026 12:38

Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Китайското Външно министерство отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че задържан от американските военноморски сили товарен кораб, плаващ под ирански флаг, е бил "подарък от Китай", предаде Ройтерс.  "Нормалната търговия между
24.04.2026 12:35

ЕС ще подготви проект на споразумение за взаимопомощ на фона на съмнения в НАТО

Лидерите от ЕС възложиха на експерти да разработят план как би трябвало да изглежда практически задействането на така наречената клауза за взаимопомощ, защото в момента това не е съвсем ясно, съобщи Кипърското председателство на Съюза. Дискусията
24.04.2026 10:48

Мадрид не вярва, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че не вярва на съобщенията в медиите, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО заради противопоставянето на Мадрид на войната срещу Иран, предаде Франс прес, като цитира негово изявление в
24.04.2026 10:41

Западни издания коментират продължаването с три седмици на примирието между Израел и "Хизбула"

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан удължават примирието с три седмици, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".  Преговорите на ниво посланици в Овалния кабинет удължиха крехкия мир, но все още не е ясно дали
24.04.2026 06:31

Папа Лъв XIV призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори

Папа Лъв XIV призова Съединените щати и Иран да се върнат на масата за преговори, предаде ДПА. По време на обратния си полет от обиколка в Африка главата на Римокатолическата църква призова за създаване на нова „култура на мира“, която да позволи
24.04.2026 03:22

Примирието между Израел и Ливан бе удължено с три седмици след среща в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в четвъртък (американско време), че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" с три седмици, предадоха световните новинарски агенции. Тръмп бе
24.04.2026 01:14

Примирието между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, съобщи Тръмп

Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, предадоха световните новинарски агенции. Тръмп уточни, че преди да съобщи тази новина се е
23.04.2026 22:56

Иранският президент Пезешкиан призова за единство около личността на върховния лидер Моджтаба Хаменей

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова иранския народ да се сплоти около личността върховния лидер Моджтаба Хаменей в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от Ройтерс. "Не съществуват хардлайнери или умерени политици, всички сме иранци и
23.04.2026 21:57

Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно за САЩ, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ, предаде Ройтерс. По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света". "За сведение на всички,
23.04.2026 20:47

Иранската агенция Фарс съобщи, че противовъздушната отбрана се е задействала заради малки дронове на няколко места в Иран

Иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че системите за противовъздушната отбрана са се задействали заради малки дронове на няколко места в Иран, предаде Ройтерс. Друга иранска агенция, Нур, съобщи по-рано днес, че системите за противовъздушна

