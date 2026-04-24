Зеленски се стреми да развие в Саудитска Арабия сътрудничеството в областта на сигурността

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети днес Саудитска Арабия на фона на стремежа на Киев да засили сътрудничеството в областта на сигурността и популяризирането на изпитаната си в бойни действия технология в Близкия изток в разгара на конфликта с Иран, предаде Ройтерс.

Това е втората визита на Зеленски в кралството в рамките на месец.

Украинският президент заяви, че е обсъдил сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката и продоволствената сигурност на "много продуктивна" среща с престолонаследникът на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, тъй като и двете страни се стремят да развият подписаното по-рано споразумение за сигурност.

"Има стратегическо споразумение в областта на сигурността, което активно развиваме в три ключови области", подчерта Зеленски.

Украинският президент посочи, че то включва износ на украинска военна експертиза и способности в противовъздушната отбрана, сътрудничество в енергийната сфера в подкрепа на Украйна, както и продоволствена сигурност.

Киев рекламира своите изпитани в бой решения срещу масираните атаки с ирански безпилотни летателни апарати в различни страни от Близкия изток, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари.

"Вчера, на среща с европейски лидери, ние си осигурихме финансови гаранции за нашата устойчивост. Днес ние напредваме в споразуменията си със Саудитска Арабия в областите на сигурността, енергетиката и инфраструктурата", написа Зеленски в Екс на пристигане.

Зеленски не спомена в кой град конкретно, но саудитската държавна телевизия съобщи, че той е в Джеда.

По време на посещението му в Саудитска Арабия в края на миналия месец Киев и Рияд постигнаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което Зеленски определи като полагане на здрава основа за бъдещи договори.

Украинският президент заяви, че помощта на Украйна дава резултати в Близкия изток, и предложи експертния опит на Киев за възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.