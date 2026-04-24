Зеленски се стреми да развие в Саудитска Арабия сътрудничеството в областта на сигурността

Симеон Томов
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и престолонаследникът на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман ал Сауд в Джеда (10.03.2025 г.). Снимка: Пресслужбата на украинското президентство чрез АП
Киев  
24.04.2026 20:16
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети днес Саудитска Арабия на фона на стремежа на Киев да засили сътрудничеството в областта на сигурността и популяризирането на изпитаната си в бойни действия технология в Близкия изток в разгара на конфликта с Иран, предаде Ройтерс. 

Това е втората визита на Зеленски в кралството в рамките на месец. 

Украинският президент заяви, че е обсъдил сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката и продоволствената сигурност на "много продуктивна" среща с престолонаследникът на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, тъй като и двете страни се стремят да развият подписаното по-рано споразумение за сигурност. 

"Има стратегическо споразумение в областта на сигурността, което активно развиваме в три ключови области", подчерта Зеленски. 

Украинският президент посочи, че то включва износ на украинска военна експертиза и способности в противовъздушната отбрана, сътрудничество в енергийната сфера в подкрепа на Украйна, както и продоволствена сигурност. 

Киев рекламира своите изпитани в бой решения срещу масираните атаки с ирански безпилотни летателни апарати в различни страни от Близкия изток, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари

"Вчера, на среща с европейски лидери, ние си осигурихме финансови гаранции за нашата устойчивост. Днес ние напредваме в споразуменията си със Саудитска Арабия в областите на сигурността, енергетиката и инфраструктурата", написа Зеленски в Екс на пристигане. 

Зеленски не спомена в кой град конкретно, но саудитската държавна телевизия съобщи, че той е в Джеда. 

По време на посещението му в Саудитска Арабия в края на миналия месец Киев и Рияд постигнаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което Зеленски определи като полагане на здрава основа за бъдещи договори. 

Украинският президент заяви, че помощта на Украйна дава резултати в Близкия изток, и предложи експертния опит на Киев за възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. 

 

 

 

 

 

24.04.2026 11:44

Бързото възстановяване на стабилността в Близкия изток е в интерес на всички, заяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон призова за възстановяване на стабилността в Близкия изток възможно най-бързо, след като ден по-рано неговият американски колега Доналд Тръмп заяви, че разполага с "цялото време на света", за да договори мир с Иран,
21.04.2026 14:08

Обстановката в Иран не позволи на Русия да се възползва от конфликта, заяви Зеленски

Текущата обстановка в Близкия изток е възпрепятствала на този етап Русия да извлече евентуални ползи от последиците на израелско-американската военна операция срещу Иран, особено в областта на енергетиката, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.
21.04.2026 05:41

Външните министри от ЕС ще обсъдят днес конфликтите в Близкия изток и Украйна

Външните министри на Европейския съюз ще обсъдят най-новите събития в Близкия изток и продължаващата подкрепа за Украйна на среща днес в Люксембург, предаде ДПА. Към министрите ще се присъедини ливанският премиер Науаф Салам за
17.04.2026 02:37

Ройтерс: Американски представители са уведомили някои европейски партньори за забавяне на оръжейни доставки заради войната с Иран

Американски официални лица са информирали европейски партньори на САЩ, че доставката на оръжия по някои вече сключени договори вероятно ще бъдат забавени, тъй като войната с Иран продължава да черпи от оръжейните запаси, предаде Ройтерс, като се позова на петима запознати източници.
15.04.2026 23:22

Зеленски обяви, че е обсъдил с италианския президент сигурността и подкрепата за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна днес с италианския си колега Серджо Матарела в рамкте на визитата си в Рим, за да обсъди с него въпроси на сигурността в Европа и Близкия изток, както и да благодари на Италия за подкрепата за Украйна и за съдействието за енергийния ѝ сектор, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в приложението Телеграм.
15.04.2026 12:04

Украйна обсъди с Израел случай с руски товарен кораб, превозил до израелско пристанище предполагаемо откраднато украинско зърно

Украинският външен министър Андрий Сибига проведе телефонен разговор с израелския външен министър Гидеон Саар, за да обсъди с него случай с руски товарен кораб, превозил до израелско пристанище предполагаемо откраднато украинско зърно, предаде Ройтерс.Киев смята зърното, произведено в четирите украински области, които Русия обяви за свои след нахлуването в Украйна през 2022 г., и в Крим, анексиран от Русия през 2014 г., за откраднато от Москва.

