Абас Арагчи потвърди, че заминава на обиколка в Пакистан, Оман и Русия

Николай Велев
Иранският външен министър Абас Арагчи. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP
Техеран ,  
24.04.2026 20:02
 (БТА)
Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди тази вечер, че ще посети Пакистан, Оман и Русия, за да съгласува с тях позиции по въпроси от двустранния и регионалния дневен ред, предаде Ройтерс.

"Заминавам на своевременна обиколка в Исламабад, Маскат и Москва. Целта на визитите ми е тясно сътрудничество с нашите партньори по двустранни въпроси и консултации относно регионалните събития", написа Арагчи в социалната мрежа "Екс". 

Той добави, че съседите на Ислямската република са неин приоритет.  

/НС/

Свързани новини

24.04.2026 14:38

Иранският външен министър разговаря по телефона с пакистанския си колега и с главнокомандващия въоръжените сили на Пакистан

Външният министър на Пакистан Исхак Дар разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на пакистанското дипломатическо ведомство.

