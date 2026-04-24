Абас Арагчи потвърди, че заминава на обиколка в Пакистан, Оман и Русия

Външният министър на Иран е очакван днес в Исламабад
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи е очакван тази вечер в пакистанската столица Исламабад, където се състоя последният кръг от преговори със САЩ, предаде Ройтерс.
Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди тази вечер, че ще посети Пакистан, Оман и Русия, за да съгласува с тях позиции по въпроси от двустранния и регионалния дневен ред, предаде Ройтерс.
"Заминавам на своевременна обиколка в Исламабад, Маскат и Москва. Целта на визитите ми е тясно сътрудничество с нашите партньори по двустранни въпроси и консултации относно регионалните събития", написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".
Той добави, че съседите на Ислямската република са неин приоритет.
