Абас Арагчи потвърди, че заминава на обиколка в Пакистан, Оман и Русия

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди тази вечер, че ще посети Пакистан, Оман и Русия, за да съгласува с тях позиции по въпроси от двустранния и регионалния дневен ред, предаде Ройтерс.

"Заминавам на своевременна обиколка в Исламабад, Маскат и Москва. Целта на визитите ми е тясно сътрудничество с нашите партньори по двустранни въпроси и консултации относно регионалните събития", написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".

Той добави, че съседите на Ислямската република са неин приоритет.