Австрийски депутат беше оправдан, след като беше обвинен в съучастие с ръководителя на шпионска мрежа Ян Марсалек

Николай Джамбазов
Изображение: БТА
Винер Нойщат,  
24.04.2026 20:09
 (БТА)

Бивш депутат от Австрийската партия на свободата, обвиняван в съучастие с Ян Марсалек, бившия мениджър на компанията "Уайъркард" и ръководител на шпионска мрежа в полза на Русия, беше оправдан от окръжния съд в град Винер Нойщат днес, предадоха АПА и Франс прес.

Австриецът Ян Марсалек, който беше част от управителния съвет на компанията "Уайъркард", ръководеше трансгранична шпионска мрежа в интерес на руската Федерална служба за сигурност, в която бяха замесени и шестима български граждани, действащи от Лондон.

Шестдесет и една годишният австрийски депутат Томас Шеленбахер беше обвинен, че е помогнал на Марсалек да избяга с полет до Беларус от малко летище в град Бад Фьослау, разположено на около 30 километра от австрийската столица.

През юни 2020 г.  45-годишния Марсалек отпътува за Австрия с частен полет от Мюнхен, след като компанията му "Уайъркард" фалира, припомня АФП. 

Австрийската прокуратура определи опита за бягство на Марсалек от Австрия като "спешна акция", която е целяла да го отведе "колкото се може по-скоро и незабележимо от опасната зона", а именно от Шенгенското пространство в Беларус, където европейската заповед за арест няма правно действие. Прокурорите заявяват, че Шеленбахер е организирал полета на Марсалек по поръчка на Мартин Вайс, директор на отдел във вече разформированата Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма.

Шеленбахер, който беше депутат в долната камара на австрийския парламент от 2013 до 2017 г., отрече обвиненията в съучастие, като изтъкна, че не е имал "нито лични, нито професионални отношения с Марсалек" и посочи, че е узнал за полета на следващия ден, след като Марсалек е успял да напусне територията на Австрия.

Съдията по делото заключи, че намерението на Шеленбахер да бъде съучастник за бягството на Марсалек не може да бъде доказано и постанови оправдателна присъда, която подлежи на обжалване.

Според разследване на международни медии Ян Марсалек живее понастоящем в Русия под фалшива самоличност и сътрудничи на руските разузнавателни служби.

/НС/

Свързани новини

19.02.2026 17:46

В шпионския процес срещу Егисто От е разпитана българка в качеството на свидетелка по делото

На шестия ден от съдебния процес за шпионаж срещу бившия служител на Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма (ФСЗКБТ) Егисто От се обсъждаха предимно мерките за следене, предприети във Виена от руска шпионска мрежа,
22.01.2026 14:48

Започва процесът срещу Егисто От, обвинен в шпионаж в полза на Русия и злоупотреба с власт

Днес в Австрия започва един от най-големите процеси, свързани с шпионаж за последните десетилетия в историята на страната, съобщи австрийското радио и телевизия. Бившият главен инспектор на вече разпуснатата Федерална служба за защита на
30.09.2025 12:59

Българският разследващ журналист Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ в Берлин

Българският разследващ журналист Христо Грозев ще получи наградата „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ в Берлин за работата си по откриването на търсения от властите бивш директор на германската компания за разплащания „Уайъркард“ Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин, се обявява в прессъобщение на организационния комитет на фестивала, който ще се състои в Берлин 5 до 10 октомври.
29.08.2025 19:11

Бившият служител от разузнаването Егисто От е подсъдим за злоупотреба със служебно положение

Виенската прокуратура съобщи в официално изявление, че бившият служител на разузнаването Егисто От ще отговаря пред съда за злоупотреба със служебно положение и за друго престъпни деяния. Новината е отразена в електронните медии днес. Бившият
04.07.2025 15:55

Според Христо Грозев руските тайни служби са шпионирали Карл Хабсбург, съобщи АПА

Австрийската новинарска агенция АПА съобщи за разследване на журналиста Христо Грозев, според което Карл Хабсбург, почетен председател на „Паневропейското движение Австрия“ и бивш член на Европейския парламент, вероятно е бил следен от шпионска мрежа по поръчка на Русия.
12.05.2025 19:05

Лидерът на базираната във Великобритания българска мрежа за шпионаж в полза на Русия Орлин Русев бе осъден на близо 11 години затвор

Българинът Орлин Русев – лидер на базираната във Великобритания група, шпионирала в полза на Кремъл - беше осъден от съд в Лондон на 10 години и осем месеца затвор, предаде Ройтерс.

