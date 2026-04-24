Австрийски депутат беше оправдан, след като беше обвинен в съучастие с ръководителя на шпионска мрежа Ян Марсалек

Бивш депутат от Австрийската партия на свободата, обвиняван в съучастие с Ян Марсалек, бившия мениджър на компанията "Уайъркард" и ръководител на шпионска мрежа в полза на Русия, беше оправдан от окръжния съд в град Винер Нойщат днес, предадоха АПА и Франс прес.

Австриецът Ян Марсалек, който беше част от управителния съвет на компанията "Уайъркард", ръководеше трансгранична шпионска мрежа в интерес на руската Федерална служба за сигурност, в която бяха замесени и шестима български граждани, действащи от Лондон.

Шестдесет и една годишният австрийски депутат Томас Шеленбахер беше обвинен, че е помогнал на Марсалек да избяга с полет до Беларус от малко летище в град Бад Фьослау, разположено на около 30 километра от австрийската столица.

През юни 2020 г. 45-годишния Марсалек отпътува за Австрия с частен полет от Мюнхен, след като компанията му "Уайъркард" фалира, припомня АФП.

Австрийската прокуратура определи опита за бягство на Марсалек от Австрия като "спешна акция", която е целяла да го отведе "колкото се може по-скоро и незабележимо от опасната зона", а именно от Шенгенското пространство в Беларус, където европейската заповед за арест няма правно действие. Прокурорите заявяват, че Шеленбахер е организирал полета на Марсалек по поръчка на Мартин Вайс, директор на отдел във вече разформированата Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма.

Шеленбахер, който беше депутат в долната камара на австрийския парламент от 2013 до 2017 г., отрече обвиненията в съучастие, като изтъкна, че не е имал "нито лични, нито професионални отношения с Марсалек" и посочи, че е узнал за полета на следващия ден, след като Марсалек е успял да напусне територията на Австрия.

Съдията по делото заключи, че намерението на Шеленбахер да бъде съучастник за бягството на Марсалек не може да бъде доказано и постанови оправдателна присъда, която подлежи на обжалване.

Според разследване на международни медии Ян Марсалек живее понастоящем в Русия под фалшива самоличност и сътрудничи на руските разузнавателни служби.