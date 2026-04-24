АПА: Австрийският вътрешен министър ще обсъди прилагането на европейския пакт за миграцията при посещението си в Гърция

Австрийският вътрешен министър Герхард Карнер ще обсъди прилагането на европейския Пакт за миграцията и убежището, както и предотвратяването на незаконната имиграция в рамките на Делфийския икономически форум в Гърция днес, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

В Гърция Карнер ще се срещне с гръцкия министър на миграцията и убежището Атанасиос Плеврис, както и със заместник-министъра по въпросите за миграцията и международната закрила на Кипър Николас Йоанидис, заяви австрийското министерство на вътрешните работи.

Основна тема на разговорите на министрите ще бъде прилагането на Пакта на ЕС за миграция и убежището както на европейско, така и на национално равнище, приемането на мерки за защитата на външните граници на ЕС, както и сътрудничество с трети държави за предотвратяването на незаконната имиграция в ЕС.

Пактът ще влезе в сила на 12 юни, като неговата цел е да ограничи нелегалната миграция в ЕС. В тази насока австрийският вътрешен министър възнамерява да координира действията си в тясно сътрудничество с кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

На срещата на вътрешните министри от немскоговорящите страни в Люксембург в понеделник следващата седмица германският вътрешен министър Александър Добринт ще разговаря с колегите си от Люксембург, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн, както и с еврокомисаря на вътрешните работи Магнус Брунер за прилагането на европейското имиграционно законодателство и центровете за връщане на мигранти в трети държави.

Австрия е част от група държави в ЕС заедно с Гърция, Германия, Дания и Нидерландия, която си е поставила за цел да наложи изграждането на центрове за връщане на мигранти и кандидати за убежище в трети държави. На този етап все още не е известно в кои страни ще бъдат изградени тези центрове.

