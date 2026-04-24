Подробно търсене

АПА: Австрийският вътрешен министър ще обсъди прилагането на европейския пакт за миграцията при посещението си в Гърция

Николай Джамбазов
Австрийският вътрешен министър Герхард Карнер. Снимка: AP/Darko Vojinovic
Виена,  
24.04.2026 18:25
 (БТА)

Австрийският вътрешен министър Герхард Карнер ще обсъди прилагането на европейския Пакт за миграцията и убежището, както и предотвратяването на незаконната имиграция в рамките на Делфийския икономически форум в Гърция днес, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

В Гърция Карнер ще се срещне с гръцкия министър на миграцията и убежището Атанасиос Плеврис, както и със заместник-министъра по въпросите за миграцията и международната закрила на Кипър Николас Йоанидис, заяви австрийското министерство на вътрешните работи.

Основна тема на разговорите на министрите ще бъде прилагането на Пакта на ЕС за миграция и убежището както на европейско, така и на национално равнище, приемането на мерки за защитата на външните граници на ЕС, както и сътрудничество с трети държави за предотвратяването на незаконната имиграция в ЕС.

Пактът ще влезе в сила на 12 юни, като неговата цел е да ограничи нелегалната миграция в ЕС. В тази насока австрийският вътрешен министър възнамерява да координира действията си в тясно сътрудничество с кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

На срещата на вътрешните министри от немскоговорящите страни в Люксембург в понеделник следващата седмица германският вътрешен министър Александър Добринт ще разговаря с колегите си от Люксембург, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн, както и с еврокомисаря на вътрешните работи Магнус Брунер за прилагането на европейското имиграционно законодателство и центровете за връщане на мигранти в трети държави.

Австрия е част от група държави в ЕС заедно с Гърция, Германия, Дания и Нидерландия, която си е поставила за цел да наложи изграждането на центрове за връщане на мигранти и кандидати за убежище в трети държави. На този етап все още не е известно в кои страни ще бъдат изградени тези центрове.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и АПА)

/БЗ/

Свързани новини

11.03.2026 20:45

АПА: Австрия започна преговори с Узбекистан за сключването на миграционно споразумение

Австрия започна преговори с Узбекистан за сключването на миграционно споразумение, което предвижда връщането от трети държави на узбекистански граждани или кандидати за убежище в ЕС от трети държави, чиито молби са били отхвърлени, предаде австрийската новинарска агенция АПА.
09.03.2026 15:55

АПА: Австрийският министър на вътрешните работи участва в среща, посветена на миграцията, със свои колеги от Вишеградската четворка

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер взе участие днес в среща на Вишеградската четворка в унгарския курортен град Егерсалок. Министърът обсъди със колеги от държавите членки на тази група теми, свързани с процедурата за
05.03.2026 19:46

АПА: Австрия прие пътна карта заедно с още четири европейски държави за създаването на центрове за връщане на мигранти в трети страни

В кулоарите на днешната среща на Съвета на Европейския съюз във формат министри на вътрешните работи Австрия, Германия, Нидерландия, Дания и Гърция се споразумяха да приемат пътна карта с ясни цели, която предвижда създаването на центрове за връщане на мигранти в трети страни във възможно най-кратки срокове, предаде австрийската новинарска агенция АПА.
10.12.2025 12:01

АПА: Австрийската социалдемократическа партия предупреди, че не бива да се разхлабват мерките за охрана на границите

Местната организация на Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) в провинция Бургенланд днес предупреди, че не бива да се разхлабват мерките за гранична охрана и да се отменя контролът по границата със Словакия от средата на декември, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:44 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация