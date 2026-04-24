МОЛДПРЕС: Трябва да действаме с предпазливост, заяви Игор Гросу относно евентуално денонсиране на Договора за приятелство и сътрудничество с Русия

Република Молдова трябва да има основен договор с Руската федерация, независимо от състоянието на двустранните отношения, заяви днес председателят на парламента на Молдова Игор Гросу, като отбеляза също, че всяко евентуално решение за денонсиране на документа трябва да бъде разглеждано с повишено внимание, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според представители на молдовските власти всяко решение в тази връзка ще бъде взето едва след консултации с отговорните институции - Министерството на външните работи, президентството и правителството. Гросу подчерта, че съществуването на такъв документ е необходимо, включително в контекста на молдовските граждани, които се намират на територията на Русия.

"Смятам, че е необходимо да проведем разговор с колегите от Министерството на външните работи, от президентството и от правителството, и ако вземем решение, ще го съобщим. Но, внимание, не бива да действаме радикално: всяка държава трябва да има такова споразумение със съседната държава. Това е основният договор, трябва да го имаме, независимо от състоянието на отношенията - добри или лоши. Очевидно сега те са много лоши, и са лоши заради тях. Трябва да имаме договор. Ако се намесим в него, трябва да го обсъдим, но не можем да оставим вакуум във връзка с официалните отношения, които, извън политиците, се простират и в хуманитарни въпроси - нашите граждани, които са там, техните граждани, които са на наша територия - и такава рамка е необходима", заяви Игор Гросу.

Договорът за приятелство и сътрудничество между Република Молдова и Руската федерация беше подписан на 19 ноември 2001 г. от тогавашния президент Владимир Воронин и (руския президент) Владимир Путин. Документът, чийто срок беше удължен през 2011 г. за период от 10 години, предвижда също така статута на Русия като посредник и гарант в разрешаването на конфликта в Приднестровието.

Отношенията между Молдова и Русия влязоха във фаза на охлаждане, след като властите в Кремъл решиха да започнат военна атака срещу Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика мащабна война. Конфликтът доведе до огромни човешки загуби и сериозна хуманитарна криза, като милиона украинци бяха принудени да напуснат домовете си.

Още от първия ден на войната властите в Кишинев осъдиха действията на Русия и заявиха подкрепата си за Украйна и украинския народ.

Въздушното пространство на Молдова неведнъж беше нарушавано от руски безпилотни летателни апарати, някои от които натоварени с експлозиви. Освен това, вследствие на руските бомбардировки над енергийната инфраструктура на Украйна, беше засегнат електропровода "Исакча-Вулканещи" - който пренася електроенергия от Румъния до Молдова, преминавайки през 40 км украинска територия - което доведе до прекъсвания в енергийната система. Неотдавна, през март, след атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, беше съобщено и за замърсяване на река Днестър, която е от жизненоважно значение за Молдова.

В същото време руският посланик Олег Озеров, назначен в Кишинев през октомври 2024 г., все още не е официално акредитиран от Република Молдова.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)