Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Трябва да действаме с предпазливост, заяви Игор Гросу относно евентуално денонсиране на Договора за приятелство и сътрудничество с Русия

Симеон Томов
Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу. Снимка: АП/Aurel Obreja
Кишинев ,  
24.04.2026 18:27
 (БТА)

Република Молдова трябва да има основен договор с Руската федерация, независимо от състоянието на двустранните отношения, заяви днес председателят на парламента на Молдова Игор Гросу, като отбеляза също, че всяко евентуално решение за денонсиране на документа трябва да бъде разглеждано с повишено внимание, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС. 

Според представители на молдовските власти всяко решение в тази връзка ще бъде взето едва след консултации с отговорните институции - Министерството на външните работи, президентството и правителството. Гросу подчерта, че съществуването на такъв документ е необходимо, включително в контекста на молдовските граждани, които се намират на територията на Русия. 

"Смятам, че е необходимо да проведем разговор с колегите от Министерството на външните работи, от президентството и от правителството, и ако вземем решение, ще го съобщим. Но, внимание, не бива да действаме радикално: всяка държава трябва да има такова споразумение със съседната държава. Това е основният договор, трябва да го имаме, независимо от състоянието на отношенията - добри или лоши. Очевидно сега те са много лоши, и са лоши заради тях. Трябва да имаме договор. Ако се намесим в него, трябва да го обсъдим, но не можем да оставим вакуум във връзка с официалните отношения, които, извън политиците, се простират и в хуманитарни въпроси - нашите граждани, които са там, техните граждани, които са на наша територия - и такава рамка е необходима", заяви Игор Гросу. 

Договорът за приятелство и сътрудничество между Република Молдова и Руската федерация беше подписан на 19 ноември 2001 г. от тогавашния президент Владимир Воронин и (руския президент) Владимир Путин. Документът, чийто срок беше удължен през 2011 г. за период от 10 години, предвижда също така статута на Русия като посредник и гарант в разрешаването на конфликта в Приднестровието. 

Отношенията между Молдова и Русия влязоха във фаза на охлаждане, след като властите в Кремъл решиха да започнат военна атака срещу Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика мащабна война. Конфликтът доведе до огромни човешки загуби и сериозна хуманитарна криза, като милиона украинци бяха принудени да напуснат домовете си. 

Още от първия ден на войната властите в Кишинев осъдиха действията на Русия и заявиха подкрепата си за Украйна и украинския народ. 

Въздушното пространство на Молдова неведнъж беше нарушавано от руски безпилотни летателни апарати, някои от които натоварени с експлозиви. Освен това, вследствие на руските бомбардировки над енергийната инфраструктура на Украйна, беше засегнат електропровода "Исакча-Вулканещи" - който пренася електроенергия от Румъния до Молдова, преминавайки през 40 км украинска територия - което доведе до прекъсвания в енергийната система. Неотдавна, през март, след атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, беше съобщено и за замърсяване на река Днестър, която е от жизненоважно значение за Молдова. 

В същото време руският посланик Олег Озеров, назначен в Кишинев през октомври 2024 г., все още не е официално акредитиран от Република Молдова. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС) 

 

/НС/

Свързани новини

23.04.2026 13:52

ЕС подкрепя мирно решение на конфликта в Приднестровието, каза говорител на Европейската комисия

Подкрепяме постигането на мирно решение на конфликта в Приднестровието, каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с твърденията на Русия, че сигурността на руските граждани в този район е под заплаха и затова Москва ще използва всички възможности, за да ги защити.
17.04.2026 18:17

МОЛДПРЕС: Форматът „5+2“ за приднестровския въпрос е мъртъв, вече не приемаме безсмислени разговори, заяви председателят на молдовския парламент

Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу потвърди официалната позиция по уреждането на конфликта в Приднестровието, обявявайки „за мъртъв“ и за невъзможен за подновяване на преговорния формат „5+2“. Изявлението беше направено в телевизионен
17.04.2026 15:31

Външните министри на страните от ОНД потвърдиха в съвместна декларация стремежа да задълбочават сътрудничеството в усвояването на Космоса

По случай 65-ата годишнина от полета на Юри Гагарин в Космоса външните министри на страните от Организацията на независимите държави (ОНД) приеха съвместна декларация, в която потвърдиха стремежа си за задълбочаване на равноправното сътрудничество в
17.04.2026 08:52

Разговорите между Молдова и сепаратисткия регион Приднестровие за възобновяване на официалните преговори между тях приключиха без резултат

Преговорите, целящи да се намери решение на продължаващия от десетилетия спор между Молдова и сепаратисткия регион Приднестровието, приключиха без резултат вчера, предаде Ройтерс.
15.04.2026 11:52

Годишно Русия влага 2-3 млрд. евро в опити за външна намеса, а Китай - до три пъти повече, отчитат службите на ЕС

Годишно Русия влага 2-3 милиарда евро в дейности, свързани с опити за външна намеса, а Китай - 6-8 млрд. евро, съобщи днес Якоб Там от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при представянето на годишния доклад на службата пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент за защита на демокрацията.
09.04.2026 18:36

МОЛДПРЕС: Молдова иска обезщетение от Русия за щети по енергийната ѝ инфраструктура и замърсяването на Днестър, заяви вицепремиерът Попшой

Молдова подготвя досие, чрез което ще поиска обезщетение за щетите, причинени на енергийната ѝ инфраструктура и замърсяването на река Днестър, заяви вицепремиерът и външен министър Михай Попшой, цитиран от  националната новинарска агенция

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:44 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация