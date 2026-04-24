Подробно търсене

Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями, обяви Кремъл

Иво Тасев
Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, по време на срещата си в град Анкоридж, в американския щат Аляска, на 15 август миналата година. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Москва,  
24.04.2026 16:24
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в град Маями, щата Флорида, но все още няма яснота по въпроса, предадоха Ройтерс и ТАСС.

По-рано в. "Вашингтон пост" разпространи информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил Путин в Маями. Присъствието на руския президент на предстоящата през декември среща на Г-20 "би било много полезно“, заяви американският държавен глава пред журналисти в Белия дом.

"Президентът Путин може да замине за Маями като част от Г-20, а може и да не замине, като може да отиде друг руски представител", заяви Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин.

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл, добавяйки, че за Москва Г-20 е от особена важност, като се имат предвид възникващите кризи по света. 

Срещата на Г-20 в Маями е планирана за 14 и 15 декември тази година.

/НС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:55 на 26.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация