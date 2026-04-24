АФП: Един месец след парламентарните избори Дания все още няма ново правителство

Николай Джамбазов
АФП: Един месец след парламентарните избори Дания все още няма ново правителство
АФП: Един месец след парламентарните избори Дания все още няма ново правителство
Председателят на Датската социалдемократическа партия Мете Фредериксен, лидерът на Радикалите "Венстре" Мартин Лидегор, председателят на партията "Умерени" Ларс Льоке Расмусен и лидерката на Консервативната народна партия Мона Юл ден след парламентарните избори в Дания, 25 март 2026 г. Снимка: АП/Sergei Grits
Копенхаген,  
24.04.2026 16:28
 (БТА)

Дания продължава да е без ново правителство, точно месец след произведените на 24 март парламентарни избори, но връщането на масата за преговори на ключов играч предвещава добро развитие на ситуацията, посочиха експерти, цитирани от Франс прес.

"За да може да се състави правителство, независимо дали то ще бъде левоцентристко, или десноцентристко, Ларс Льоке Расмусен трябва да го подкрепи. Той се очертава като балансьорът в новото правителство, така че в момента се опитва да разбере как може да лавира, за да получи най-голямо влияние", отбелязва политологът Оливия Левинсен от Копенхагенския университет.

Председателят на датската партия "Умерени" и оттеглящ се министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен се върна на масата на преговорите след 12-дневно отсъствие, по време на което ръководителката на Датската социалдемократическа партия (ДСДП) и оттеглящ се министър-председател Мете Фредериксен преговаряше основно с левицата.

"Завръщането на Льоке е признак, че дискусиите стават по-сериозни, както и че сключването на коалиционно споразумение е по-близо, но все още не знаем кога това ще се случи", уточнява Елизабет Сване, политически коментатор на датския всекидневник "Политикен".

"Той разполага с цялото време на света", подчерта Сване.

През 2022 г. бяха необходими 42 дни, докато се сформира ново правителство в Дания, припомня АФП.

След края на парламентарните избори на 24 март блокът на левицата, в чийто състав влизат пет формации, сред които и ДСДП, получиха 84 места в парламента, докато десницата и крайната десница получиха 77. От своя страна, "Умерените" получиха 14 мандата.

Възможно е сформирането на левоцентриско правителство, тъй като Льоке Расмусен отправи няколко призива към левицата, подчерта политологът.

Предвиждат се и други варианти за сформиране на управляваща коалиция, а десните партии са поканени да участват в преговорите, тъй като тяхното вляние също остава осезаемо.

/ВС/

Свързани новини

25.03.2026 14:13

Датската министър-председателка подаде оставка в рамките на формалната процедура за приключващо мандата си правителство

Датската министър-председателка Мете Фредериксен подаде оставката на правителството си, проправяйки пътя за съставянето на нов кабинет, който тя се надява да оглави, след парламентарните избори вчера, предаде ДПА.
25.03.2026 05:33

Датската премиерка заяви, че е готова да поеме отново управлението на страната

Датската премиерка Мете Фредериксен заяви, че е "готова да поеме" отново ролята на министър-председател след парламентарните избори вчера, спечелени от левия блок, който обаче не получи мнозинство, предаде Франс прес. "Отново съм готова да поема
24.03.2026 21:39

Датската левица води на парламентарните избори, но няма мнозинство, показват данните от екзитполовете

Левият блок на Дания, воден от министър-председателката социалдемократ Мете Фредериксен, получава преднина пред десните партии на днешните парламентарни избори, но екзитполовете показват, че няма да има парламентарно мнозинство на фона на негативната реакция заради ръста на цените, предаде Ройтерс.
24.03.2026 07:51

Дания гласува днес на парламентарни избори; министър-председателката Фредериксен преследва трети мандат след гренландската криза

Дания гласува днес на предсрочни парламентарни избори, на които министър-председателката Мете Фредериксен - лидерка на левоцентристката Социалдемократическа партия (ДСДП), преследва трети мандат след спора със САЩ относно бъдещето на полуавтономната островна територия на кралството - Гренландия, предаде ДПА.

