АФП: Един месец след парламентарните избори Дания все още няма ново правителство

Дания продължава да е без ново правителство, точно месец след произведените на 24 март парламентарни избори, но връщането на масата за преговори на ключов играч предвещава добро развитие на ситуацията, посочиха експерти, цитирани от Франс прес.

"За да може да се състави правителство, независимо дали то ще бъде левоцентристко, или десноцентристко, Ларс Льоке Расмусен трябва да го подкрепи. Той се очертава като балансьорът в новото правителство, така че в момента се опитва да разбере как може да лавира, за да получи най-голямо влияние", отбелязва политологът Оливия Левинсен от Копенхагенския университет.

Председателят на датската партия "Умерени" и оттеглящ се министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен се върна на масата на преговорите след 12-дневно отсъствие, по време на което ръководителката на Датската социалдемократическа партия (ДСДП) и оттеглящ се министър-председател Мете Фредериксен преговаряше основно с левицата.

"Завръщането на Льоке е признак, че дискусиите стават по-сериозни, както и че сключването на коалиционно споразумение е по-близо, но все още не знаем кога това ще се случи", уточнява Елизабет Сване, политически коментатор на датския всекидневник "Политикен".

"Той разполага с цялото време на света", подчерта Сване.

През 2022 г. бяха необходими 42 дни, докато се сформира ново правителство в Дания, припомня АФП.

След края на парламентарните избори на 24 март блокът на левицата, в чийто състав влизат пет формации, сред които и ДСДП, получиха 84 места в парламента, докато десницата и крайната десница получиха 77. От своя страна, "Умерените" получиха 14 мандата.

Възможно е сформирането на левоцентриско правителство, тъй като Льоке Расмусен отправи няколко призива към левицата, подчерта политологът.

Предвиждат се и други варианти за сформиране на управляваща коалиция, а десните партии са поканени да участват в преговорите, тъй като тяхното вляние също остава осезаемо.