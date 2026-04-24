Подробно търсене

Иранският външен министър разговаря по телефона с пакистанския си колега и с главнокомандващия въоръжените сили на Пакистан

Николай Велев
Външните министри на Пакистан и Иран - Исхак Дар и Абас Арагчи, участват в среща на Организацията за ислямско сътрудничество в Истанбул на 21 юни 2025 г. Снимка: АП/Халил Хамра
Техеран/Исламабад ,  
24.04.2026 14:38
 (БТА)
Етикети

Външният министър на Пакистан Исхак Дар разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на пакистанското дипломатическо ведомство.

По време на разговора, иницииран от иранска страна, Дар подчерта, че е важно да има диалог и ангажираност за решаване на спорните въпроси, пише в прессъобщението.

Арагчи днес разговаря по телефона и с главнокомандващия пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир, като двамата коментираха развитието на ситуацията в региона и "теми, свързани с прекратяването на огъня", предаде ДПА.

Консултациите между Техеран и Исламабад се проведоха, след като във вторник американският президент Доналд Тръмп едностранно реши да удължи спирането на огъня с Иран, без да посочва ясен срок за подновяване на военните действия. Вашингтон сигнализира, че е готов да проведе нов кръг от преговори с Техеран след като не бяха постигнати резултати на състоялата се по-рано този месец историческа среща между представители на двете страни.

Иран засега отказва да участва във втори кръг от преговори на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток и други ключови теми.

Тръмп вчера обяви триседмично удължаване на спирането на огъня в Ливан – още един от спорните въпроси в преговорите с Иран, но както Израел, така Ливан днес заявиха, че нарушенията на примирието продължават.  

Израелската армия съобщи, че тази нощ е убила двама членове на "Хизбула" в Южен Ливан в отговор на обстрел от страна на подкрепяната от Иран шиитска групировка. Представители на ливанските сили за сигурност казаха за ДПА, че двете жертви са дадени при атака срещу къща в град Тулин.

Израелската армия заяви, че ударите ѝ са били насочени към военни обекти на Хизбула в Тулин и в още един град в Южен Ливан. По думите на Израел "Хизбула" е извършвала атаки от тези обекти.

Сраженията между Израел и "Хизбула" отново ескалираха в началото на войната в Иран. Ливанското правителство не е активна страна във войната и се стреми към деескалация.  

/НС/

Свързани новини

24.04.2026 10:41

Западни издания коментират продължаването с три седмици на примирието между Израел и "Хизбула"

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан удължават примирието с три седмици, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".  Преговорите на ниво посланици в Овалния кабинет удължиха крехкия мир, но все още не е ясно дали
23.04.2026 11:58

Иранският външен министър заяви пред пратеник на Южна Корея, че САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред специалния пратеник на Южна Корея Чон Бьон-ха, че Израел и САЩ носят отговорност на последиците от войната в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранското външно министерство.
22.04.2026 20:06

Иран заяви, че оценява усилията на Пакистан за слагане край на войната със САЩ

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран оценява усилията на Пакистан за посредничество в конфликта, но не коментира решението за удължаване на примирието, обявено от САЩ, предаде Франс прес.
22.04.2026 16:32

АПП: На среща с американския шарже д'афер в Исламабад пакистанският външен министър определи диалога като ключ към мира

Пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Исхак Дар се срещна с временно оглавяващата посолството на САЩ в Исламабад Натали Бейкър, предаде пакистанската новинарска агенция АПП. Двамата обсъдиха развитието на ситуацията в района на Близкия изток, се казва в прессъобщение на канцеларията на вицепремиера.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:51 на 24.04.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация