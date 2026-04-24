Иранският външен министър разговаря по телефона с пакистанския си колега и с главнокомандващия въоръжените сили на Пакистан

Външният министър на Пакистан Исхак Дар разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на пакистанското дипломатическо ведомство.

По време на разговора, иницииран от иранска страна, Дар подчерта, че е важно да има диалог и ангажираност за решаване на спорните въпроси, пише в прессъобщението.

Арагчи днес разговаря по телефона и с главнокомандващия пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир, като двамата коментираха развитието на ситуацията в региона и "теми, свързани с прекратяването на огъня", предаде ДПА.

Консултациите между Техеран и Исламабад се проведоха, след като във вторник американският президент Доналд Тръмп едностранно реши да удължи спирането на огъня с Иран, без да посочва ясен срок за подновяване на военните действия. Вашингтон сигнализира, че е готов да проведе нов кръг от преговори с Техеран след като не бяха постигнати резултати на състоялата се по-рано този месец историческа среща между представители на двете страни.

Иран засега отказва да участва във втори кръг от преговори на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток и други ключови теми.

Тръмп вчера обяви триседмично удължаване на спирането на огъня в Ливан – още един от спорните въпроси в преговорите с Иран, но както Израел, така Ливан днес заявиха, че нарушенията на примирието продължават.

Израелската армия съобщи, че тази нощ е убила двама членове на "Хизбула" в Южен Ливан в отговор на обстрел от страна на подкрепяната от Иран шиитска групировка. Представители на ливанските сили за сигурност казаха за ДПА, че двете жертви са дадени при атака срещу къща в град Тулин.

Израелската армия заяви, че ударите ѝ са били насочени към военни обекти на Хизбула в Тулин и в още един град в Южен Ливан. По думите на Израел "Хизбула" е извършвала атаки от тези обекти.

Сраженията между Израел и "Хизбула" отново ескалираха в началото на войната в Иран. Ливанското правителство не е активна страна във войната и се стреми към деескалация.