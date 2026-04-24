Британският премиер винаги е казвал, че няма да се поддаде на натиск във връзка с войната с Иран, обяви "Даунинг стрийт"

Иво Тасев
Американският президент Доналд Тръмп и министър-председателят на Великобритания Киър Стармър в резиденцията "Чекърс" в Англия, 18 септември 2025 г. Снимка: Evan Vucci/АП, архив
Лондон,  
24.04.2026 14:42
 (БТА)
Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър винаги е казвал, че няма да се поддаде на натиск във връзка с войната с Иран, обяви днес канцеларията му на "Даунинг стрийт" чрез негов говорител, цитиран от Ройтерс.

Говорителят спомена и въпроса за Фолклендските острови. Суверенитетът им е в рамките на Великобритания, заяви той по повод информацията, че във вътрешен имейл в мрежата на Министерството на отбраната на САЩ е предложено преразглеждане на американската позиция спрямо островите в Атлантическия океан.

Това е един вид наказание от страна на Вашингтон заради британското становище във връзка с войната с Иран, отбелязва Ройтерс.

"Няма как да бъдем по-ясни за позицията на Обединеното кралство за Фолклендските острови. Тя е дълготрайна и неизменна", посочи говорителят, допълвайки, че Великобритания е заявявала тази позиция "ясно и постоянно пред поредица от американски правителства".

Свързани новини

23.04.2026 20:29

Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че напрежението в отношенията му с британския премиер Киър Стармър няма да помрачат държавното посещение на британския крал Чарлз в САЩ, предадоха Пи Ей мидия/ДПА.
15.04.2026 14:02

Тръмп заплаши да преразгледа търговското споразумение с Великобритания заради липсата на подкрепа от Лондон след началото на конфликта в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да преразгледа търговското споразумение, сключено миналата година с Великобритания, което цели да ограничи ефекта от американските мита върху вноса на британски стоки, предаде Франс прес.
13.04.2026 11:54

Британският премиер отказва да се присъедини към американската блокада на Ормузкия проток заради покачването на цените на петрола

Британският премиер Киър Стармър отказа да се присъедини към наложената от американския президент Доналд Тръмп блокада на Ормузкия проток, която може да утежни икономическото положение на британците с по-високи цени на горивата, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

