Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Алексей Маргоевски
Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"
Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"
Контейнеровоз преминава през Ормузкия проток, 18 април 2026 г. Снимка: AP/Asghar Besharati
Пекин,  
24.04.2026 12:38
 (БТА)
Китайското Външно министерство отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че задържан от американските военноморски сили товарен кораб, плаващ под ирански флаг, е бил "подарък от Китай", предаде Ройтерс. 

"Нормалната търговия между държавите не бива да бъде възпрепятствана", заяви пред журналисти говорителят на китайското дипломатическо ведомство Го Цзякун.

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом за мащабно копиране от страна на Китай на американски модели за изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес.

"Твърденията на САЩ са напълно неоснователни. Те представляват клеветническа кампания срещу успехите на китайската индустрия за ИИ", заяви по време на редовна пресконференция Го Цзякун.

Технологичният съветник на Белия дом Майкъл Крациос заяви вчера в Екс, че САЩ разполагат с доказателства, че "чуждестранни субекти, главно в Китай", използват тайно и в "промишлени мащаби" модели на американски ИИ, за да възпроизвеждат техните възможности.

Китайската компания "Дийп Сийк" (DeepSeek) обяви днес дългоочакваното пускане на нов модел за изкуствен интелект.

"Призоваваме американската страна да се съобразява с фактите, да се откаже от своите предубеждения, да прекрати политиката си на технологично ограничаване и наказания спрямо Китай и да направи повече за улесняване на технологичния обмен и сътрудничеството между двете страни", каза Го Цзякун, имайки предвид наложените от САЩ ограничения за достъпа на Китай до определени технологии.

24.04.2026 20:37

Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран, заяви Белият дом

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър утре ще пътуват до Исламабад за разговори с Иран с посредничеството на Пакистан, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за „Фокс Нюз“, цитирано от Ройтерс.
24.04.2026 19:18

Си Ен Ен: Тръмп ще изпрати Уиткоф и Къшнър в Пакистан за разговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър в Пакистан за разговори с иранския министър на външните работи, обяви телевизия Си Ен Ен, като се позова на двама представители от американската администрация.
23.04.2026 16:39

АП: Тръмп харесва морски блокади, но Иран се различава значително от Венецуела и Куба

Президентът Доналд Тръмп прибегна до морски блокади, за да окаже натиск върху правителствата на Венецуела, Куба, а сега и на Иран, с цел те да отговорят на неговите искания, но предпочитаната от него тактика се сблъсква с реалност в Близкия изток, която е коренно различна от тази в Карибско море, пише Асошиейтед прес.
23.04.2026 15:59

Американски военни задържаха още един петролен танкер, свързан с Иран

Американските военни днес заловиха още един танкер, свързан с контрабандата на ирански петрол, изостряйки противопоставянето с Иран ден след като части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) поеха контрола върху два кораба в Ормузки проток, предаде Асошиейтед прес.
21.04.2026 18:20

Само три кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, по данни на платформи за проследяване на корабоплаването

Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс. Техеран ограничени през последните дни

