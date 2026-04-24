Папа Лъв XIV призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори

Папа Лъв XIV призова Съединените щати и Иран да се върнат на масата за преговори, предаде ДПА.

По време на обратния си полет от обиколка в Африка главата на Римокатолическата църква призова за създаване на нова „култура на мира“, която да позволи разрешаването на конфликти без употреба на военна сила.

Лъв XIV описа ситуацията като „хаотична“.

„Един ден Иран казва „да“, САЩ казват „не“ и обратното. Не знаем докъде ще се стигне“, посочи папата.

„Бих искал да насърча всички да намерят отговори, които произтичат от култура на мира, а не от омраза и разделение“, допълни той.

В същото време, говорейки пред журналистите, които пътуват с него в самолета, папа Лъв XIV осъди убийството на протестиращи в Иран, както и екзекуциите, които се извършват там. Последната спирка от пътуването на папата в Африка беше Екваториална Гвинея.

Първият папа от САЩ беше силно критикуван от Доналд Тръмп миналата седмица. Президентът на САЩ го обвини, че не се е изказал достатъчно решително срещу действията на Иран.

Папата подчерта, че няма интерес от конфронтация с американския президент, но даде ясно да се разбере, че не иска да бъде сплашван от Белия дом.

Папа Лъв XIV каза, че носи със себе си снимка на момче от Ливан, което е било убито по време на израелска атака срещу проиранското движение „Хизбула“. Момчето го приветствало при визитата на папата в Ливан миналата година.