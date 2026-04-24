Подробно търсене

Папа Лъв XIV призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори

София Георгиева
Папа Лъв XIV говори пред журналисти, които пътуват с него по време на посещението в Африка. Снимка: AP Photo/Andrew Medichini
Ватикан,  
24.04.2026 06:31
 (БТА)
Етикети

Папа Лъв XIV призова Съединените щати и Иран да се върнат на масата за преговори, предаде ДПА.

По време на обратния си полет от обиколка в Африка главата на Римокатолическата църква призова за създаване на нова „култура на мира“, която да позволи разрешаването на конфликти без употреба на военна сила.

Лъв XIV описа ситуацията като „хаотична“. 

„Един ден Иран казва „да“, САЩ казват „не“ и обратното. Не знаем докъде ще се стигне“, посочи папата.

„Бих искал да насърча всички да намерят отговори, които произтичат от култура на мира, а не от омраза и разделение“, допълни той.

В същото време, говорейки пред журналистите, които пътуват с него в самолета, папа Лъв XIV осъди убийството на протестиращи в Иран, както и екзекуциите, които се извършват там. Последната спирка от пътуването на папата в Африка беше Екваториална Гвинея.

Първият папа от САЩ беше силно критикуван от Доналд Тръмп миналата седмица. Президентът на САЩ го обвини, че не се е изказал достатъчно решително срещу действията на Иран. 

Папата подчерта, че няма интерес от конфронтация с американския президент, но даде ясно да се разбере, че не иска да бъде сплашван от Белия дом. 

Папа Лъв XIV каза, че носи със себе си снимка на момче от Ливан, което е било убито по време на израелска атака срещу проиранското движение „Хизбула“. Момчето го приветствало при визитата на папата в Ливан миналата година.

/СГ/

Свързани новини

23.04.2026 14:21

Папа Лъв XIV се завръща във Ватикана след обиколка на четири африкански държави

Папа Лъв XIV се завръща във Ватикана, след като приключи амбициозната си обиколка в четири африкански държави, по време на която той категорично осъди посоката на глобалното лидерство, заклейми деспотизма и войната, и предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
18.04.2026 18:09

Папа Лъв Четиринадесети изрази съжаление, че изявленията му, отправени на обиколката му в Африка, се тълкуват като дебат с Тръмп

Папа Лъв Четиринадесети изрази съжаление, че изявленията му, отправени в реч по време на обиколката му в Африка, се тълкуват като отговор на критиките на американския президент Доналд Тръмп, като същевременно увери, "че изобщо не е в негов интерес" да води дебат с президента относно войната в Иран, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.
14.04.2026 14:54

Тръмп влиза в конфликт с католическата църква

В неделя вечерта, докато се връщаше от уикенда си във Флорида, американският президент публикува първо в социалната си мрежа "Трут Соушъл" дълга атака срещу папа Лъв XIV. 46 минути по-късно последва изображение, създадено с изкуствен интелект (AI).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация