Подробно търсене

Аржентинското правителство забрани достъпа на журналисти до президентския дворец

София Георгиева
Президентският дворец в Буенос Айрес. Снимка: AP Photo/Victor R.Caivano
Буенос Айрес,  
24.04.2026 06:04
 (БТА)

Правителството на аржентинския президент Хавиер Милей забрани достъпа на журналисти до президентския дворец „Каса Росада“, предаде ДПА.

Секретарят по комуникации Хавиер Ланари заяви в четвъртък (местно време), че решението се основава на жалба от органа, който отговаря за сигурността на президента и правителствената резиденция. 

"Решението беше взето като превантивна мярка след жалбата на „Каса Милитар“ за незаконно шпиониране“, написа в Екс секретарят по комуникации.

Около 60 репортери вече няма да имат право да работят в правителствената сграда за неопределено време. 

Смята се, че жалбата е свързана с двама телевизионни журналисти, които са снимали в зони на двореца, където достъпът е забранен.

В Екс президентът Хавиер Милей нарече журналистите „отвратителни боклуци“.

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:07 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация