Аржентинското правителство забрани достъпа на журналисти до президентския дворец

Правителството на аржентинския президент Хавиер Милей забрани достъпа на журналисти до президентския дворец „Каса Росада“, предаде ДПА.

Секретарят по комуникации Хавиер Ланари заяви в четвъртък (местно време), че решението се основава на жалба от органа, който отговаря за сигурността на президента и правителствената резиденция.

"Решението беше взето като превантивна мярка след жалбата на „Каса Милитар“ за незаконно шпиониране“, написа в Екс секретарят по комуникации.

Около 60 репортери вече няма да имат право да работят в правителствената сграда за неопределено време.

Смята се, че жалбата е свързана с двама телевизионни журналисти, които са снимали в зони на двореца, където достъпът е забранен.

В Екс президентът Хавиер Милей нарече журналистите „отвратителни боклуци“.