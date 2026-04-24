Подробно търсене

Престрелка в търговски център в американския щат Луизиана завърши с един загинал и петима ранени

София Георгиева
Снимка: Javier Gallegos/The Advocate via AP
Батън Руж (Луизиана),  
24.04.2026 05:52
 (БТА)

Престрелка между две групи в зоната за хранене в търговски център в щата Луизиана завърши с един загинал и петима ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията в Батън Руж – столицата на щата.

В четвъртък по обяд (американско време) в „Мол ъф Луизиана“ в Батън Руж избухна престрелка след конфликт между две групи. Властите първоначално съобщиха за 10 ранени, но по-късно броят на пострадалите бе променен. Арестувани са петима, съобщи местната полиция.

На паркинга на мола се струпаха десетки полицейски коли, във въздуха кръжаха няколко хеликоптера, а въоръжени полицаи в бронежилетки патрулираха в района, посочва АП.

Свидетел на стрелбата разказа пред агенцията, че "всички са бягали и крещяли". "Помислих, че става дума за терористична атака", заяви Алекс Териот - електротехник, който работел в обект на няколко метра от зоната за хранене в мола.

/СГ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация