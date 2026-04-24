Овладян е пожарът в петролна рафинерия в руския черноморски град Туапсе, предизвикан от украинска атака с дрон

Пожарът в петролна рафинерия в руския черноморски град Туапсе, който бе предизвикан от украинска атака с дрон преди няколко дни, е овлядан, предаде агенция Ройтерс, като се позова на местни длъжностни лица.

Пожарът в рафинерията, която е собственост на компанията „Роснефт“, бе причинен от украинска атака с дрон на 20 април.

Руските власти съобщиха, че в резултат на удара е избухнал пожар и най-малко един човек е загинал.

Рафинерията в Туапсе е ориентирана към износ и има капацитет да преработва около 240 000 барела суров петрол дневно.

Съоръжението не работеше от 16 април в резултат на друга украинска атака, припомня агенцията.

Местните власти в Краснодарския край съобщиха снощи, че пожарът е овлядан, а работата по пълното му потушаване продължава. Контингент от 276 пожарникари и 77 пожарни коли все още са на мястото. Местните жители бяха призовани да не излизат навън и да държат прозорците си затворени заради лошото качество на въздуха.