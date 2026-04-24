Зеленски, който е в Кипър за неформалната среща на ЕС, e оптимист за преговорите по присъединяване на Украйна

София Георгиева
На преден план: френският президент Еманюел Макрон, кипърският президент Никос Христодулидис, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Petros Karadjias
Агия Напа (Кипър),  
24.04.2026 04:05
 (БТА)

Украйна се надява да започне официални преговори за членство в ЕС след загубата на досегашния унгарски премиер Виктор Орбан на парламентарните избори на 12 април. Орбан бе известен противник на присъединяването на Киев към блока, припомня ДПА. 

„Ние сме готови“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в четвъртък, при пристигането си на неформалната среща на върха на ЕС в кипърския крайбрежен град Агия Напа.

ЕС реши да започне преговори за присъединяване с Украйна през 2024 г., но Унгария блокираше започването на първата фаза от официалните преговори, припомня ДПА.

Орбан обосноваваше ветото си с аргумента, че присъединяването на Украйна представлява сериозен риск, който може да въвлече ЕС във война с Русия.

Преговорите за присъединяване са разделени на шест области с общо 32 тематични раздела, известни още като клъстери. Преговорите по всеки клъстер могат да бъдат започнати и приключени само с единодушно решение на всички 27 държави членки на ЕС, напомня ДПА.

Украйна е завършила подготвителната работа и е готова да започне преговори по няколко клъстера, заяви Зеленски.

Той изрази надежда, че новото унгарско правителство начело с Петер Мадяр ще бъде по-отворено към Украйна и че Киев ще получи подкрепата на всички партньори от ЕС.

„Сега е време да погледнем напред и да подготвим следващата стъпка, а следващата стъпка е официалното отваряне на първите клъстери от преговорите“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в началото на двудневната среща в Кипър.

След поражението си на изборите, близкият до Кремъл Орбан, който не участва в срещата в Кипър, се отказа от продължилата месеци съпротива срещу заема от 90 млрд. евро в подкрепа на Украйна и 20-ия пакет санкции на блока срещу Русия.

Много лидери на ЕС приветстваха решението, включително германският канцлер Фридрих Мерц, отбелязва ДПА.

Докато мнозина в ЕС се надяват на по-добри отношения с Унгария под ръководството на наследника на Орбан и на по-малко разногласия, някои бяха по-директни, посочва ДПА. 

Естонският министър-председател Кристен Михал заяви, че Орбан „ни държеше като заложници... дълго време“.

Наред със събитията в Украйна, лидерите на ЕС обсъждат на двудневната среща последиците от конфликта в Близкия изток, включително растящите цени на енергията и опасенията от потенциален недостиг на самолетно гориво.

Днес се очаква лидерите на ЕС да обсъдят плановете за предстоящия дългосрочен бюджет на блока за периода 2028–2034 г. Основното предизвикателство е как да бъдат финансирани амбициите на блока за конкурентноспособност и подобряване на отбранителните способности, докато много страни изпитват недостиг на средства след поредица от кризи.

След консултациите по въпросите на ЕС лидерите ще се срещнат с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия в петък следобед, за да обсъдят общите предизвикателства.

/СГ/

