Примирието между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, съобщи Тръмп

София Георгиева
От ляво надясно: посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, ливанският посланик в САЩ Нада Хамаде Моауад и Стив Уиткоф - специален пратеник на САЩ за мирни мисии, слушат изявления на президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет в Белия дом. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
24.04.2026 01:14
 (БТА)
Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, предадоха световните новинарски агенции.

Тръмп уточни, че преди да съобщи тази новина се е срещнал с посланиците на Израел и Ливан и с официални представители на двете страни в Овалния кабинет.

„Срещата премина много добре! САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от „Хизбула“. Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с ТРИ СЕДМИЦИ“, написа в социалната мрежа „Трут соушъл“ президентът Доналд Тръмп.

„Бе голяма чест да участвам в тази Историческа среща!“, пише още Тръмп.

Военните действия между Израел и подкрепяното от Иран ливанско движение „Хизбула“ ескалираха покрай войната с Иран. Ливанското правителство не участва във войната и се стреми да намали напрежението.

24.04.2026 00:52

„Хизбула“ е изстреляла от Ливан ракети по северната част на Израел; израелската армия ги е прехванала

Шиитското движение „Хизбула“ е изстреляло от Ливан ракети към северната част на Израел като реакция на „нарушаването на примирието и бомбардирането на град в Южен Ливан“, предаде агенция Ройтерс. Израелската армия съобщи от своя страна, че е засякла
23.04.2026 13:55

Ливан и Израел ще възобновят преките преговори помежду си във Вашингтон с цел удължаване на примирието между "Хизбула" и израелските сили

Ливан и Израел се очаква да започнат днес втори кръг от преговори във Вашингтон, за да обсъдят възможността за удължаване на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и шиитското въоръжено движение "Хизбула", както и плановете за бъдещи преговори между двете съседни страни с дългогодишна история на враждебни отношения, предаде Асошиейтед прес.

