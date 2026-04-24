Примирието между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, съобщи Тръмп

Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, предадоха световните новинарски агенции.

Тръмп уточни, че преди да съобщи тази новина се е срещнал с посланиците на Израел и Ливан и с официални представители на двете страни в Овалния кабинет.

„Срещата премина много добре! САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от „Хизбула“. Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с ТРИ СЕДМИЦИ“, написа в социалната мрежа „Трут соушъл“ президентът Доналд Тръмп.

„Бе голяма чест да участвам в тази Историческа среща!“, пише още Тръмп.

Военните действия между Израел и подкрепяното от Иран ливанско движение „Хизбула“ ескалираха покрай войната с Иран. Ливанското правителство не участва във войната и се стреми да намали напрежението.