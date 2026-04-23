Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма намерение да използва ядрено оръжие срещу Иран, съобщиха световните новинарски агенции.

„Защо да използвам ядрено оръжие? Ние напълно ги разгромихме и без него“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом в отговор на въпрос дали би използвал ядрено оръжие във войната с Иран.

„Не, не бих го използвал. Никога не трябва да се позволява някой да използва ядрено оръжие“, отговори американският президент.

В изявления пред журналисти в Белия дом Тръмп каза още, че Иран може да е успял да се превъоръжи „малко“ по време на двуседмичното прекратяване на огъня, но допълни, че американската армия може да ликвидира това за един ден.

„Не ме пришпорвайте“, каза Тръмп, когато бе попитан колко дълго е склонен да чака за дългосрочно мирно споразумение с Иран.

„Техният военноморски флот го няма. Техните военновъздушни сили ги няма, тяхната противовъздушна отбрана я няма…, може би те са се превъоръжили малко по време на двуседмичната пауза, но ние ще ликвидираме това за един ден, ако са го направили“, каза американският президент, цитиран от Ройтерс.

„Искам да сключа най-добрата сделка. Бих могъл да сключа сделка сега…, но не искам да правя това. Искам да я направя вечна“, каза още Тръмп.