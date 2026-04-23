Подробно търсене

Иранският президент Пезешкиан призова за единство около личността на върховния лидер Моджтаба Хаменей

Николай Джамбазов
Иранският президент Масуд Пезешкиан. Снимка: Vahid Salemi/АП
Техеран,  
23.04.2026 22:56
 (БТА)
Етикети

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова иранския народ да се сплоти около личността върховния лидер Моджтаба Хаменей в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от Ройтерс.

"Няма хардлайнери, нито умерени политици, всички сме иранци и революционери", подчерта Пезешкиан.

Същевременно той предупреди обществеността, че срещу Ислямската република се води медийна кампания, целяща да подкопае на единството на иранския народ.

По-рано "Ню Йорк Таймс" помести публикация, според която върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей е получил сериозни наранявания при израелско-американските удари в началото на военната операция срещу Иран на 28 февруари, които не му позволяват да прави публични изявления, предаде Франс прес.

"Ню Йорк Таймс" пише, че Хаменей е получил силни изгаряния по лицето, които затрудняват говорните му способности. Изданието посочва, че той живее на тайно място, където е под опеката на екип от лекари, в това число и на президента Масуд Пезешкиан, по професия кардиолог, както и иранския министър на здравеопазването.

Хаменей не е записвал също така и видеообръщения, за да не показва слабост или за да не изглежда уязвим. Въпреки тежкото му здравословно състояние "той успява да запази присъствие на духа и да бъде активен", посочва американското издание.

"Ню Йорк Таймс" допълва, че иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция разглежда войната със САЩ и Израел като "заплаха за самото съществуване на режима", която на този етап е овладяна.

/ВС/

Свързани новини

23.04.2026 17:51

ИРНА: Пезешкиан определи блокадата, заплахите и нарушаването на ангажиментите като „основни пречки“ пред преговорите

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че нарушаването на ангажиментите, блокадата и заплахите са основните пречки пред преговорите, предаде иранската агенция ИРНА. „Ислямска република Иран приветства диалога и споразумението и продължава да го
20.04.2026 18:07

ИРНА: Иранският президент заяви, че страната му ще се опита да прекрати войната „мъдро, благоразумно и с чест и достойнство“

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Иран ще се стреми към прекратяване на войната, наложена ѝ от САЩ и израелския режим, като същевременно запази националната си чест, предаде иранската агенция ИРНА.  Като подчерта значението на
20.04.2026 12:09

Иран заяви, че няма планове за нов кръг преговори със САЩ

Иран няма планове за нов кръг преговори със САЩ, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи, цитиран от ДПА.“Не е взето решение по този въпрос”, каза Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:19 на 23.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация