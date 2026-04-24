Еманюел Макрон заяви, че след като президентският му мандат изтече, повече няма да се занимава с политика

Божидар Захариев
Френският президент Еманюел Макрон - снимка: Ludovic Marin/Pool Photo via AP
Никозия,  
24.04.2026 00:37
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че повече няма да се занимава с политика, след като изтече президентският му мандат догодина, предаде Франс прес.

"Не се занимавах с политика преди това и няма да го правя и след това", каза Макрон в Никозия. Френският лидер е в Кипър за официално посещение, а след това и за неформална европейска среща.

"Винаги съм обичал страната си и винаги съм се интересувал от живота на страната ми", каза още Макрон.

/СГ/

