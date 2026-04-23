ОБНОВЕНА Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно за САЩ, заяви Тръмп

Николай Джамбазов
Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно за САЩ, заяви Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
23.04.2026 21:57 | ОБНОВЕНА 23.04.2026 22:30
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ, предаде Ройтерс.

По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света".

"За сведение на всички, които четат тези некадърници от "Ню Йорк Таймс" или гледат лъжите на Си Ен Ен и които мислят, че "бързам" да сложа край на войната (ако можем да я наречем така) срещу Иран, знайте, че със сигурност аз съм човекът, който изпитва най-малко напрежение от всички, които някога са се озовавали в подобна ситуация. Разполагам с цялото време на света, но това не важи за Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно и уместно за САЩ, за нашите съюзници, а всъщност и за останалия свят", допълни американският президент.

След като обяви продължаването на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, намеренията на американския президент относно конфликта в Близкия изток остават крайно неясни. На този етап непредвидимият Тръмп е склонен да действа с дипломатически средства, но анализатори не изключват нито възможността мащабните бойните действия да бъдат възобновени, нито американските сили да се оттеглят изцяло от региона, отбелязва АФП.

Междувременно американският самолетоносач "Джордж Буш" пристигна в района на Близкия изток, като американските самолетоносачи в региона са вече три, съобщи представител на американската армия, цитиран от Франс прес.

Авионосецът в момента плава в Индийския океан и се намира в зоната на Централното командване на американската армия за Близкия изток, написа представителят на силите на САЩ в социалната мрежа Екс.

В региона otпреди началото на войната са разположени самолетоносачите "Джералд Форд" и "Ейбрахам Линкълн", припомня АФП.

/ВС/

Свързани новини

23.04.2026 20:47

Ирански медии съобщават, че системите за противовъздушна отбрана в Техеран са се задействали

Иранската новинарска агенция "Нур" съобщи днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им, предаде Ройтерс.Същата информация бе огласена и от агенция "Мехр", която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу "вражески цели".
23.04.2026 19:55

Европейските пазари затвориха разнопосочно на фона на конфликта в Иран и скъпия петрол

Основните европейски фондови пазари приключиха сесията в четвъртък разнопосочно, като несигурността около конфликта в Иран и високите цени на петрола продължиха да оказват натиск върху настроенията на инвеститорите, предаде ДПА. Водещият индекс на

